Вспышка кори на Закарпатье: количество больных возросло до 83 человек
На Закарпатье в селе Черная Тиса заболели 83 ученика местной школы.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации.
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Школьники начали массово болеть еще с прошлой недели. У всех в основном легкая и средняя форма заболевания. Лишь один ребенок находится в больнице.
По оперативным данным по селе Черная Тиса с начала 2018 года зарегистрировано 118 случаев кори. Среди них 117 детей в возрасте до 17 лет.
"С начала 2018 года в области зарегистрировано 2 400 случая кори, показатель 190,7 на 100 тысяч населения. Среди заболевших 1947 детей до 17 лет (81,1%) и 453 взрослых (18,9%)", – говорится в сообщении.
Источник: 24 Канал
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