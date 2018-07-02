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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Вспышка кори среди детей и подорожание хлеба: печальные новости из Луганска

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На временно оккупированную территорию Луганщины рухнул очередной град проблем, от которых страдают наименее защищенные слои населения – дети и пенсионеры.

Сейчас в так называемой "республике" началась вспышка кори. По данным на 30 июня, зафиксировано уже около 100 случаев этого заболевания только среди детей. Местные врачи не могут обуздать распространение болезни, сообщает источник сайта 24 канала в Луганске. Поэтому оккупационная власть распространяет среди родителей и медперсонала версию о том, что вспышку кори спровоцировали пенсионеры, которые массово ездят за продуктами на законную территорию Украины и, якобы, привозят оттуда болезнь.

Пророссийские боевики пытаются максимально ограничить выезд с оккупированной территории пенсионеров, а также бюджетников. При этом устраивают настоящие шпионские войны. В частности, всех сотрудников приемных комиссий Луганска обязали сдать "Расписки о невыезде и неразглашении персональных данных и иной конфиденциальной информации".

Розписка в Луганську

Тем временем весь Луганск заклеен объявлениями об оформление или восстановлении украинских пенсий, а также приглашениями на заработки в Россию, где с радостью хотят видеть дешевую рабочую силу с Донбасса.

Кроме того, с 1 июля на оккупированной территории Луганщины подорожали самые популярные хлебобулочные изделия, что повлечет за собой рост цен и в других сферах.

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Теги: Новости Украины Война на Донбассе Фотоновости Новости Луганска
Источник: 24 Канал
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