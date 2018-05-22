Вспышка кори в Краматорске: госпитализированы 8 человек

В Краматорске Донецкой области по состоянию на утро 22 мая уже 8 человек госпитализировали с предварительным диагнозом "корь".

Об этом сообщает пресс-служба городского совета Краматорска.

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На прошлой неделе была госпитализирована десятилетняя девочка с диагнозом "корь". Сейчас она уже готовится к выписке из больницы. Однако 7 взрослых в возрасте от 35 до 50 лет обратились с жалобами к врачу 21 мая. Пациентам установлен предварительный диагноз – "корь". В сообщении отмечается, что трое из заболевших – медицинские работники.

Сейчас в больнице ожидают лабораторное подтверждение установленных диагнозов.

Что такое "корь"? Это одно из самых заразных вирусных заболеваний, которое передается воздушно-капельным путем. Однако вирус "кори" достаточно чувствителен к воздействию внешней среды и погибает во время кипятения или дезинфекции. При комнатной температуре в помещении возбудитель остается активным в течение двух дней. Оптимальной же для вируса является температура ниже 15 градусов: тогда он сохраняется долго. Поэтому медицинские работники рекомендуют, прежде всего, как можно чаще проветривать помещение и делать влажную уборку.