Вспышка кори в Одесской области: количество больных детей неустанно растет

В Килийской объединенной территориальной общине Одесской области количество заболевших корью детей возросло до 71.

Об этом написал председатель Килийской объединенной территориальной общины Павел Бойченко.

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По его словам, 69 случаев зафиксировали в селе Шевченково, еще по одному больному в Килии и селе Васильевка. Четверо из них в больнице, в том числе и 9-месячный младенец. Состояние одного мальчика тяжелое.

В учебных и дошкольных заведениях Килии и соседних селах Шевченково и Лесках объявили карантин.

Отметим, что две дозы вакцины защищают от кори на всю жизнь. Ревакцинация не нужна, если вам сделали такую прививку в детстве (1 год и 6 лет). С начала года корью в Украине заболело 8490 человек.

Напомним, в Луцке из-за отсутствия прививок от кори отстранили от занятий более тысячи детей.

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