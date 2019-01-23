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      Вспышка кори в Одесской области: количество больных детей неустанно растет

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      В Килийской объединенной территориальной общине заболел корью 71 ребенок
      В Килийской объединенной территориальной общине заболел корью 71 ребенок / pixabay.com

      В Килийской объединенной территориальной общине Одесской области количество заболевших корью детей возросло до 71.

      Об этом написал председатель Килийской объединенной территориальной общины Павел Бойченко.

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      По его словам, 69 случаев зафиксировали в селе Шевченково, еще по одному больному в Килии и селе Васильевка. Четверо из них в больнице, в том числе и 9-месячный младенец. Состояние одного мальчика тяжелое.

      В учебных и дошкольных заведениях Килии и соседних селах Шевченково и Лесках объявили карантин.

      Отметим, что две дозы вакцины защищают от кори на всю жизнь. Ревакцинация не нужна, если вам сделали такую прививку в детстве (1 год и 6 лет). С начала года корью в Украине заболело 8490 человек.

      Напомним, в Луцке из-за отсутствия прививок от кори отстранили от занятий более тысячи детей.

       

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Лечение Здоровье Новости Одессы Корь
      Источник: Здоров'я 24
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