Вспышка кори в Одесской области: в селе Шевченково объявили карантин

В селе Шевченково Одесской области с 21 января вводят карантин в школах и детских садах из-за вспышки кори.

Об этом сообщил глава объединенной Килийской общины, в состав которой входит Шевченково, Павел Бойченко у себя на Facebook-странице.

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Павел Бойченко отметил, что в селе Шевченково по состоянию на 17 часов 19 января корью заболели уже 14 детей. Так что с "понедельника, 21 января, в учебных заведениях с. Шевченково и детсаду карантин!"– написал глава ОТГ.

Кроме того, Бойченко добавил, что решения по другим школам, которые входят в общину, примут утром 21 января на исполкоме. Стоит добавить, что издание "Думская" со ссылкой на Павла Бойченко указывает, что из 14 больных корью детей 12 лечатся дома, двое – в стационаре больницы.

Корь – что это? Инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем, то есть при чихании, кашле или разговоре больного. Вирус кори может жить в воздухе и на поверхностях до двух часов.

Один ребенок в тяжелом состоянии и сейчас решают вопрос о его переводе в Одессу,

– добавил Бойченко.

К слову, в селе Шевченковом проживают более 5 тысяч человек, в объединенную Килийскую общину входит три села – это более 28 тысяч жителей.

Ранее 24 канал писал, что с начала 2019 года корью заболели более 5 тысяч украинцев. В частности, за последнюю неделю заболели 2767 человек, из них 1680 детей.