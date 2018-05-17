Вспышка кори в школе на Закарпатье: заболели 49 детей

Вспышка кори на Закарпатье произошла в селе Черная Тиса Раховского района. Там заболело 49 учеников одной школы.

Как сообщила заведующая отделом эпидемиологического надзора (наблюдения) и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра МЗ Украины Виктория Тимчик, у всех детей преимущественно легкие и средние формы заболевания.

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Двое больных учеников госпитализированы в инфекционное отделение Раховской районной больницы.

Вопрос состояния эпидемической ситуации с корью планируется рассмотреть на заседании комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Раховской райгосадминистрации,

– цитирует Тимчик "Радио Свобода".

В Департаменте здравоохранения Закарпатской ОГА сообщают, что из 36 детей, у которых диагностировали корь, четверо не были вакцинированы.

Среди учеников, которые заболели, преимущественно ученики 2-х и 6-х классов.

Всего с начала года в этом населенном пункте зафиксировано 57 случаев заболевания корью.

Ранее в Центре общественного здоровья МОЗ Украины сообщили, что за прошедшую неделю корью в Украине заболело 1407 человек.