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Телеканал новостей 24 Новости Медицина

Вспышка кори в Украине: за неделю заболели около 1400 человек

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Вспышка кори в Украине
Вспышка кори в Украине / Фото из свободных источников

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины информирует, что с 12 июня по 19 июня 1401 человек заболел корью.

Об этом сообщает пресс-служба Центра. Из всех больных в год за последнюю неделю – 560 взрослых и 841 ребенок.

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С начала 2018 корь подцепили более 21 тысяча человек, среди них более 13 тысяч детей и 8 тысяч взрослых.

Больше всего людей заболели во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Также большое количество больных корью зафиксировано в Одесской и Черновецкой областях, а также в Киеве.

11 человек погибли из-за кори с начала года.

Что такае корь?Это опасное и очень заразное заболевание, лекарств против которого не существует, а осложнения этой болезни могут иметь смертельные последствия. Дети, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска. Защитить от болезни может только вакцинация.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Новости Украины Здоровье Корь Медицина
Источник: 24 Канал
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