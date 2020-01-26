Вспышка смертельного коронавируса в Китае: Гончарук поручил создать оперативный штаб при Минздра

Кабинет Министров Украины решил усилить меры безопасности для защиты украинцев от распространения смертельной пневмонии из Китая. В международном аэропорту "Борисполь" специалисты проверяют на вероятность заражения коронавируса пассажиров прямых рейсов из Китая.

Об этом сообщил на своей фейсбук-странице премьер-министр Украины Алексей Гончарук. По его словам, ситуация с распространением коронавируса в мире такова, что требует особого внимания.

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Правительство усилило контроль на пунктах въезда в Украину для своевременного выявления возможных случаев заболевания. С сегодняшнего дня, в аэропорту "Борисполь" все пассажиры прямых авиарейсов из Китая проходят температурный скрининг тела.

По словам Гончарука, специалисты санитарно-карантинного подразделения Министерства здравоохранения подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами и уже работают в аэропорту.

Проверяют абсолютно всех пассажиров – и тех, кто приехал в Украину, и тех, кто транзитом путешествует. Почему мы ввели такой скрининг только на прямые рейсы из Китая? Потому что такие же проверки работают в других аэропортах мира,

– объяснил Гончарук.

Также, премьер отметил, что в воскресенье, 26 января украинские специалисты уже встретили первый рейс из Китая, на котором было 150 человек. Он также заверил, что в Украине не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Отдельно Гончарук заверил, что всех животных, которых ввозят в Украину, также обязательно осматривают ветеринарные службы.

Глава правительства также призвал украинцев получать всю достоверную информацию только на официальных источниках:

сайте Минздрава или других представителей оперативного штаба,

правительственном портале,

официальных ресурсах Всемирной организации здравоохранения.

Отметим, что сегодня глава Минздрава Зоряна Скалецкая на встрече с президентом Владимиром Зеленским рассказала, что министерство подготовило порядок реагирования для больниц и врачей, служб, ответственных за пересечение границы, и лабораторий.

Ранее, в Украине расследовали 3 случая с подозрением на поражение коронавирусом. Зоряна Скалецкая заверила, что все 3 случая – были обычным гриппом.

Заметим, что новый вид коронавируса, который впервые зафиксировали в Китае, вышел за пределы страны. Он вспыхнул в Таиланде, Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии, США и Канаде.

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Какой риск инфицирования коронавирусом?Риск инфицирования опасным недугом – средний. Пока Всемирная организация здравоохранения не объявляет чрезвычайное положение и не рекомендует ограничивать транспортные сообщения и оборот товаров. В Украине нет прямого авиасообщения с городом-источником вспышки – Уханем.