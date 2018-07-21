Встал на колени и упал: мужчина неожиданно умер возле вокзала во Львове

Ночью на 21 июля, около 1:00 во Львове возле железнодорожного вокзала обнаружили тело мужчины без признаков жизни. По словам очевидцев, перед этим он стоял на коленях, а потом упал и умер. Что послужило причиной смерти, пока неизвестно.

Об этом сообщает ресурс "Варта 1" со ссылкой на депутата львовского горсовета Игоря Зинкевича.

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Отмечается, что инцидент произошел возле кафе "Арома кофе".

"По информации от свидетелей происшествия, мужчина стоял на коленях, а потом упал и умер. Примерный возраст – 30-40 лет. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства происшествия выясняли правоохранители", – отметил Зинкевич.



Во Львове внезапно умер человек возле вокзала

Напомним, в начале июля во Львове в трамвае маршрута №7 также внезапно умер один из пассажиров.