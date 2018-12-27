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      "Встали и вышли из комнаты": как представители РФ реагируют на вопрос об освобождении моряков

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      Представители РФ вышли из комнаты после вопроса об освобождении моряков, – Геращенко
      Представители РФ вышли из комнаты после вопроса об освобождении моряков, – Геращенко / Фото из открытых источников

      Представители России во время видеоконференции группы по безопасности Трехсторонней контактной группы ответили Украине "традиционно по-хамски". Они вышли из комнаты, как только прозвучал вопрос об освобождении пленных украинских моряков.

      Об этом сообщила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

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      Так, она рассказала, что при поднятии украинской стороной вопроса о немедленном освобождении пленных моряков из экипажей и захваченных россиянами судов "ответ был традиционно хамским". По ее словам, в этот момент россияне встали и вышли из зала, где проводилась скайп-конференция.

      Сегодня, во время видеоконференции группы по безопасности ТКГ, представители РФ в очередной раз встали и вышли из комнаты, когда наш представитель Евгений Марчук поднял вопрос немедленного освобождения военнопленных моряков и присутствия СММ ОБСЕ на Азове,
      – отметила Геращенко.

      Геращенко также добавила, что украинская сторона уже проинформировала партнеров по нормандскому формату о недопустимом поведении российских представителей, которые буквально убегают от обсуждения любых вопросов, связанных с провокацией на Азове.

      Напомним, недавно украинцы начали масштабный интернет-флешмоб "Желто-голубой кораблик на елку" в поддержку пленных в Керченском проливе моряков. В частности, они украшают свои дома и новогодние елки желто-голубыми бумажными корабликами.

      Как украинские моряки попали в российский плен? 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Заложники Конфликт в Азовском море Нормандский формат Ирина Геращенко
      Источник: 24 Канал
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