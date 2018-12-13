Встану на сторону монахов, – Усик пригрозил радикалам из-за Лавры

Абсолютный чемпион мира Александр Усик ответил на вопрос, что будет делать, если кто-то из радикалов решит захватить Киево-Печерскую лавру. А также о своем отношении к предоставлению Украинской православной церкви Томоса.

Ведущие задали вопрос "Если радикально настроенные люди пойдут захватывать Лавру и проявлять насилие к монахам. Какими будут действия Александра?». Усик же сразу коротко ответил: "Я встану на сторону монахов".

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Сразу после этого прозвучал вопрос, что Александр думает про обыски у митрополита Павла. "Я об этом не думаю".

Напомним, 30 ноября Служба безопасности Украины провела обыски по месту жительства предстоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла. Следственные действия проходили в рамках дела о разжигании межконфессиональной розни.

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Не обошлось и без вопроса о Томосе.

Если люди станут добрее друг к другу и начнут прощать обиды. Если они начнут любить своего ближнего, как Всевышний любит нас. То тогда я за то, чтобы его давали,

– заявил Усик.

При этом боксер добавил, что люди в один момент не изменятся, независимо, дадут ли Томос.

"Все зависит только от нас. Только мы должны внутри себя создать и церковь, и семью, и любовь", – подытожил Усик.