Такое заявление Кремля приветствовали в Елисейском дворце. Там отметили, что в ближайшие дни решат, в каком формате могли бы состояться переговоры президентов, передает 24 Канал со ссылкой на BFM TV.

Смотрите также Макрон вынужденно предал Мерца в вопросе Украины, – Financial Times

Что говорят в Париже о возможной встрече Путина и Макрона?

В то же время французская администрация подчеркнула, что любые переговоры с Москвой будут прозрачными, и президент Украины Владимир Зеленский и европейские партнеры будут о них проинформированы. Также неизменной остается цель контактов с россиянами – это достижение "прочного и длительного мира" для украинцев.

Напомним, что 19 декабря Эммануэль Макрон отметил, что для европейцев будет "полезно" возобновить диалог с Владимиром Путиным, вместо того, чтобы оставлять США одних в ведении переговоров по завершению конфликта в Украине.

Заметим, что последний телефонный разговор Макрона и Путина состоялся 1 июля – впервые за три года. Однако тогда они лишь констатировали свои разногласия.

Последние новости о мирных переговорах по Украине