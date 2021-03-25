Встреча в Ватикане: Папа Римский и премьер Шмыгаль поговорили и обменялись подарками
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 25 марта встретился с Папой Франциском. Главу правительства Украины принимали в Апостольском дворце в Ватикане.
Источник:Vatican News
После встречи с Франциском Шмигаль провел переговоры с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином. Его сопровождал секретарь по делам отношений с государствами епископ Пол Ричард Галлагер.
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Глава правительства и Папа обсудили темы пандемии и войны на Донбассе
И Шмыгаль, и Франциск поговорили об отношениях между Святым Престолом и Украиной, а также остановились на жизни и деятельности католической церкви в нашем государстве.
Часть разговора Папа Римский и украинский премьер посвятили наиболее актуальным и болезненным темам. В частности, Франциск остановился на теме конфликта на Донбассе, а также кризисе медицинской системы из-за COVID-19. Папа Римский выразил надежду, что нарушения режима огня на Востоке Украины уступят место мирному разрешению противостояния.
Разговор длился около получаса
Отметим, что всего Шмигаль и Франциск проговорили около пол часа. В завершение разговора они обменялись подарками.
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