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      Встреча Дональд Трампа и Ким Чен Ына: начался второй день саммита в Ханое

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      Дональд Трамп и Ким Чен Ын
      Дональд Трамп и Ким Чен Ын / Evan Vucci

      Второй день исторического саммита лидеров США и КНДР на высшем уровне начался со встречи тет-а-тет. По сообщению Белого дома, после этого будет проведена встреча в расширенном составе.

      Перед началом второго дня саммита, Трамп завил журналистам, что он "не спешит". Он добавил, что целью встречи является "правильная сделка", сообщил виданння AP.

      Читайте также: О чем будут говорить Трамп и Ким Чен Ын на саммите во Вьетнаме

      Американский лидер отметил, что "когда между странами хорошие отношения, происходит много хороших вещей". Трамп отметил, что на совместном ужине накануне вечером было подано много прекрасных идей. В то же время глава Белого дома не раскрыл никаких подробностей.


      Ким Чен Ын и Дональд Трамп на совместном ужине после первой встречи // Evan Vucci

      В свою очередь Ким Чен Ын заявил, что, по его мнению, со вчерашнего дня весь мир следит за ходом их переговоров.

      Я уверен, что все они будут наблюдать за тем моментом, когда мы будем сидеть рядом, как будто они просматривают фантастический фильм,
      – сказал он.

      По словам северокорейского лидера, его интуиция подсказывает ему, что в результате встречи будет достигнуто много хороших результатов.

      Добавим, что в рабочем графике президента США предполагается подписание совместного двустороннего соглашения по итогам саммита с лидером КНДР.

      Про підсумки першого дня зустрчі другого історичного саміту США та КНДР читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп Ким Чен Ын Вьетнам
      Источник: 24 Канал
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