Встреча Дональд Трампа и Ким Чен Ына: начался второй день саммита в Ханое

Второй день исторического саммита лидеров США и КНДР на высшем уровне начался со встречи тет-а-тет. По сообщению Белого дома, после этого будет проведена встреча в расширенном составе.

Перед началом второго дня саммита, Трамп завил журналистам, что он "не спешит". Он добавил, что целью встречи является "правильная сделка", сообщил виданння AP.

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Американский лидер отметил, что "когда между странами хорошие отношения, происходит много хороших вещей". Трамп отметил, что на совместном ужине накануне вечером было подано много прекрасных идей. В то же время глава Белого дома не раскрыл никаких подробностей.



Ким Чен Ын и Дональд Трамп на совместном ужине после первой встречи // Evan Vucci

В свою очередь Ким Чен Ын заявил, что, по его мнению, со вчерашнего дня весь мир следит за ходом их переговоров.

Я уверен, что все они будут наблюдать за тем моментом, когда мы будем сидеть рядом, как будто они просматривают фантастический фильм,

– сказал он.

По словам северокорейского лидера, его интуиция подсказывает ему, что в результате встречи будет достигнуто много хороших результатов.

Добавим, что в рабочем графике президента США предполагается подписание совместного двустороннего соглашения по итогам саммита с лидером КНДР.

Про підсумки першого дня зустрчі другого історичного саміту США та КНДР читайте у матеріалі 24 каналу.