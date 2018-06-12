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Встреча лидеров Украины и Азербайджана: о чем договорились Порошенко с Алиевым

129 Читати новину українською
Украина и Азербайджан договорились о сотрудничестве
Украина и Азербайджан договорились о сотрудничестве / president.gov.ua/

Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Турцию провел встречу с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и договорился о сотрудничестве между странами в энергетической сфере.

Об этом украинский глава государства сообщил в своем Twitter.

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Договорились о расширении отношений в трехстороннем формате Украина-Азербайджан-Турция, а также будем углублять взаимодействие между Азербайджаном и Украиной в энергетической сфере,
– рассказал Порошенко.

Кроме того, президент Азербайджана пригласил Украину к участию в проекте "Южный газовый коридор".

Также, оба президента "с удовлетворением констатировали" активизацию украинско-азербайджанского диалога на всех уровнях, а также эффективную работу двусторонних механизмов секторального сотрудничества.

В частности, в контексте подготовки к проведению в Киеве очередного заседания Совместной межправительственной Украинской-Азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества был отмечен существенный рост объемов торговли между двумя странами по итогам прошлого года.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Энергетика Новости Азербайджана Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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