Встреча Порошенко, Меркель и Макрона: стороны обсудили миротворцев и санкции за выборы в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что обсудил 10 мая в Аахене с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном "дорожную карту" имплементации минских соглашений с обязательным привлечением миротворческой миссии ООН.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Мы тщательно обсудили возможные наши шаги, "дорожную карту" имплементации минских договоренностей с обязательным элементом использования миротворцев", – сказал Порошенко после встречи.

Глава Украинского государства отметил, что как показывает практика, компонент безопасности минских соглашений "невозможно выполнить без полноценной миротворческой миссии на оккупированном Донбассе".

По словам Порошенко, Меркель и Макрон поддержали эту позицию, что ранее сделали и США.

Президент Украины также убежден, что Россия должна поддержать проект резолюции Совета безопасности ООН с учетом минских договоренностей и введения миротворческой миссии на оккупированную территорию Донбасса.

Мы четко заявляем, что россияне должны поддержать проект резолюции, где было бы четко зафиксирована "дорожная карта" с учетом минских договоренностей и с учетом миротворцев, и это должно быть включено в решение Совета безопасности ООН. Это для нас абсолютно ключевая позиция,

– заявил Порошенко.

Кроме того, украинский лидер обсудил с Макроном и Меркель введение санкций против России за проведение незаконных выборов на территории аннексированного Крыма.

Очевидно, мы говорили о деоккупации (Крыма) и введение санкций за незаконное проведение выборов... Мы координируем действия, поскольку санкции в отношении имплементации минских соглашений и прекращения агрессии России на Донбассе неразрывно связаны с пакетом санкций за незаконную аннексию Крыма,

– заявил Порошенко.