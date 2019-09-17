Встреча Путина с Ярошем: Карпюк рассказал, для чего поехал в Россию в 2014 году

Освобожденный из российского плена политзаключенный Николай Карпюк назвал причину своей поездки в Россию в 2014 году. Он должен был организовать встречу российского президента Путина с бывшим лидером "Правого сектора" Дмитрием Ярошем.

Карпюк рассказал, что в марте 2014 года его кум сообщил ему о возможности организовать встречу Путина и руководства "Правого сектора". Встреча планировалась в резиденции российского президента в Ново-Огарево.

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Руководство "Правого сектора" провело собрание и решило делегировать на встречу Карпюка как заместителя Дмитрия Яроша по политическим вопросам. По словам бывшего политзаключенного, глава ПС об этом знал. Карпюк заверил, что Ярош и бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко не причастны к его аресту.

Он также отметил, что предложение о возможной встрече Путина и Яроша не вызывало недоумение у руководства ПС, поскольку во время событий на Евромайдане Ярош провел немало встреч с послами других государств.

Скажу честно, сделал большую глупость, когда поехал в ту Россию, потому что не думал, что в ХХІ веке может быть такое беззаконие и неуважительное отношение к человеку,

– признал политзаключенный на пресс-конференции.

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Что известно о задержании Карпюка?

При въезде в Россию 17 марта 2014 года Карпюк, его кум и водитель были задержаны. Следственный комитет РФ обвинил Карпюка и ныне покойного Александра Музычко (Сашу Белого), в руководстве "бандой "Викинг", которая якобы совершала преступления в Чечне в начале 90-х годов.



В СК России утверждали, что членами "Викинга" также были бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, Юрий Долженко, Станислав Клих и другие украинцы.



Впоследствии, против Карпюка и Клиха дал показания украинец Александр Малофеев, который также утверждал, что в Чечне воевал бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк. В течение 14 месяцев никто не знал, где находится Карпюк. Это вызвало опасения за его жизнь и безопасность.



Карпюк рассказал, что в российской тюрьме его пытали электрическим током, а затем вывезли в Чечню на суд. В 2016 году Верховный суд Чечни вынес приговор гражданам Украины Станиславу Клиху и Николаю Карпюку по обвинению в участии в Чеченской войне против России. Клих получил 20 лет строгого режима, Карпюк - 22,5 года.