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      Встреча в Минске: переговоры могут поставить крест на нормандском формате

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      Россия блокирует проведение встречи в нормандском формате
      Россия блокирует проведение встречи в нормандском формате / 24 канал

      Очередная встреча Трехсторонней контактной группы в Минске состоится уже в конце октября. От этого раунда переговоров во многом будет зависеть и встреча в нормандском формате.

      Удастся ли на встрече в Минске найти компромисс и в чем он будет заключаться, – в материале 24 канала.

      Украине не надо отступать от своих требований

      Напомним, во время встречи в Минске 15 октября, стороны не смогли договориться о продлении разведения войск по линии соприкосновения в населенных пунктах Петровское и город Золотое. При этом Украина выдвинула ряд условий. Среди них: продолжение разведения может быть только после 7-дневного режима тишины. В дальнейшем Украина требует роспуска незаконных сепаратистских формирований и вывода из ОРДЛО всех иностранных войск. То есть выполнение безопасностной части Минских договоренностей.

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      В России не ожидали резкого изменения риторики Украины. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал это требование "новыми вводными" от украинской стороны и заявил, что они являются "довольно неожиданными и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа".

      Когда в Кремле немного оправились, Путин в разговоре с президентом Франции Макроном 21 октября заявил о безальтернативности минских соглашений. Москва требует от Киева "безусловной реализации всех договоренностей, достигнутых в нормандском формате и в контактной группе. Прежде всего – разведение сил и имплементации в украинское законодательство формулы Штайнмайера". После этого Россия согласна на переговоры в нормандском формате.

      війна на донбасі
      Украина должна четко требовать роспуска "ЛДНР" / Фото Getty

      Как отмечает сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев, Россия продолжает диктовать свои условия.

      Путин хочет федерализации Украины с сохранением контроля России над ОРДЛО. Украине на переговорах в Минске нужно настаивать на своем видении ситуации. Это необходимо, чтобы показывать свою субъектность. Также Власти Украины показывают, что учитывают мнение общества,
      – отмечает Дмитрий Снегирев.

      По его мнению, Украине опасно нивелировать свои условия, в частности, о роспуске незаконных сепаратистских формирований.

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      Россия хочет подорвать доверие к Зеленскому

      Эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара отмечает: слухи о том, что формула Штайнмайера, которую подписала украинская власть – это измена, преувеличены. Специалист напоминает, Украина четко заявила: выборы в ОРДЛО не могут быть проведены под дулами российских автоматов. Кремлю это не понравилось.

      Кремль хочет выборы сейчас, потом особый статус ОРДЛО и тогда заморозить конфликт. Россия повышает ставки, потому что понимает, что Зеленскому нужна встреча в нормандском формате. Кремль хочет вернуть оккупированный Донбасс нам на своих условиях и при этом подорвать доверие к Зеленскому,
      – отмечает Александр Хара.

      Дмитрий Снегирев отмечает: 1 октября состоялся телефонный разговор Зеленского и канцлера ФРГ Меркель, во время которого они согласились, что условия по встрече в нормандском формате выполнены. Подписана формула Штайнмайера, произошло разведение войск в Станице Луганской.

      Зеленський Путін
      Путин оттягивает переговоры, чтобы расшатывать ситуацию в Украине / Фото BBC

      "Россия показывает свою недоговороспособность, что видно из разговора с Макроном. В Москве будут настаивать, что нормандская встреча разовая, и Украина должна все политические условия "Минска-2" выполнить. А это фактически капитуляция", – убежден Снегирев.

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      Кстати, Песков заявил, что подготовка к организации саммита в нормандском формате фактически приостановилась.

      В Минске компромисс не найдут, а нормандская встреча не так уж важна

      По словам Дмитрия Снегирева, на встрече 29 октября Украине надо показывать, что минские соглашения мертворожденные. И что у нас есть план "Б". Если западные партнеры на это отреагируют конкретными заявлениями, то, говорит эксперт, можно ожидать нового развития событий в Минске.

      Но есть большая вероятность, что на встрече в Минске не будет найдено точек соприкосновения. И норманского формата не будет. Москва видит, что мы не хотим имплементировать формулу Штайнмайера без выполнения Россией вопросов безопасности. Поэтому продолжит держать паузу, расшатывая ситуацию внутри Украины вместе с внешним давлением,
      – отмечает Снегирев.

      Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк отмечает: переговоры в Минске или еще раз подчеркнут неконструктивность России и ее подданных в ОРДЛО, или же Кремль покажет, что изменил свои подходы и готов вести нормальный диалог.

      От качества проведения встречи в Минске будет определено: будут ли после этого переговоры в нормандском формате. Или же на нормандском формате мы ставим крест,
      – подчеркивает Николай Давидюк.

      нормандський формат
      Нормандский формат не решит проблему конфликта с Россией / Коллаж 24 канала

      Политолог отмечает: Украина сделала все: подписала формулу Штайнмайера и готова обсуждать различные мероприятия и проекты в рамках урегулирования вооруженного конфликта. Путин сначала говорил, что надо только подписать формулу Штайнмайера. Потом пророссийские боевики поставили свои требования, которые полностью противоречат красным линиям, которые допустимы со стороны Украины. В частности, выборы в ОРДЛО под охраной так называемой народной милиции. Но это абсурд. Так же, как и контроль украинско-российской границы с обеих сторон россиянами.

      Александр Хара подчеркивает: минские соглашения, формула Штайнмайера или нечто ей подобное не способны принести мир в Украину. Есть еще вопросы Крыма и Азовского моря.

      Не состоится встреча в нормандском формате – и не надо. Зеленский считает, что аргументами, основанными на правде, он сможет убедить Путина. Человека, на совести которого сотни тысяч убитых в различных войнах. Война на Донбассе будет продолжаться. И "нормандская четверка" не способна ее прекратить,
      – считает Александр Хара.

      По мнению дипломата, переговорный нормандский формат нужен, потому что это поддержка Германии и Франции. И Украине надо показывать, что Россия не только агрессор, но и не конструктивна относительно подписанных ею документов. В то же время, отмечает он, вряд ли война вспыхнет в больших масштабах. Россиянам это не нужно. Но и уходить с Донбасса Москва не собирается.

      Россия откровенно демонстрирует нежелание проводить продуктивные переговоры в любом формате. Поэтому Украине на всех площадках надо подчеркивать, что Путину нужны не переговоры, а получение контроля над нашим государством.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Зеленский Публикации Статьи Формула Штайнмайера Владимир Путин Минские договоренности Нормандский формат Ангела Меркель Эммануэль Макрон
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