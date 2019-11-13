17:30
13 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россия празднует победу над монголо-татарами. Клуб друзей Путина
      Вєсті Кремля
      21:43, 12 ноября
      Вести.UA: Мама Дубинского любит скорость. Уроки от народа для Шуфрича
      Вєсті.UA
      21:14, 12 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости политики
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Встреча в нормандском формате: у Путина отреагировали на заявление о "снятых препятствиях"

      255 Читати новину українською
      У Путина заговорили о "позитивной динамике"
      У Путина заговорили о "позитивной динамике" / segodnya.ua

      Реакция Кремля на заявление Дарки Олифер о "снятых препятствиях" для встречи в нормандском формате была нейтрально-дипломатической. Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что, мол, действительно – есть "позитивная динамика в ряде направлений".

      В Кремле отметили положительную динамику подготовки к саммиту в нормандском формате по итогам разведение сил на Донбассе и заседания Трехсторонней контактной группы. Об этом рассказал Интерфакс-Украина.

      Смотрите также откровенное интервью с Климкиным: Путин достиг существенных успехов

      Пресс-секретарь главы украинской делегации в ТКГ в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер накануне заявила, что на заседании ТКГ 12 ноября были сняты все препятствия для проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия).

      В ответ на это в среду, 13 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Мы констатируем позитивную динамику по целому ряду направлений подготовки встречи в нормандском формате".

      При этом буквально в предыдущие сутки Песков говорил, что встреча украинского и российского президентов "не принесет пользы без тщательной подготовки". А дата нормандского саммита еще не определена – "нет даже приблизительных сроков".

      Так когда же состоится саммит "нормандской четверки"? Доподлинно не известно.

      Зеленский ранее анонсировал, что встреча в нормандском формате состоится после разведения войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Фактически это уже произошло, так что конец ноября для саммита – реальная дата. Впрочем, в России с определением даты затягивают, согласия ни на одно конкретное число не дают. Между тем начинают говорить о новых условиях.

      Подробнее: Мы так не договаривались, – Пристайко об особом статусе Донбасса в Конституции и требованиях России

      blog_ava
      Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли
      сегодня
      6681
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Владимир Зеленский Владимир Путин Война на Донбассе Нормандский формат
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Протидії ринку землі були всюди, або Схемам прийшов кінець
      сегодня , 17:00 Протидії ринку землі були всюди, або Схемам прийшов кінець
      Блог Соцмережі 822
      Гонконг: "Кто не скачет – вон в Пекин!"
      сегодня , 16:31 Гонконг: "Кто не скачет – вон в Пекин!"
      Борис Немировський 117
      Кто такой Джокер: что известно о пранкере и его скандальных переписках с нардепами
      сегодня , 15:35 Кто такой Джокер: что известно о пранкере и его скандальных переписках с нардепами
      Ірина Вихрущ 168
      В каких странах действует мораторий на продажу земли: инфографика
      сегодня , 15:20 В каких странах действует мораторий на продажу земли: инфографика
      Вероніка Климська 380
      Ко Дню слепых: 5 невероятно успешных незрячих людей
      сегодня , 13:56 Ко Дню слепых: 5 невероятно успешных незрячих людей
      Настя Сукач 705
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук