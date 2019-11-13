Встреча в нормандском формате: у Путина отреагировали на заявление о "снятых препятствиях"

Реакция Кремля на заявление Дарки Олифер о "снятых препятствиях" для встречи в нормандском формате была нейтрально-дипломатической. Пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что, мол, действительно – есть "позитивная динамика в ряде направлений".

В Кремле отметили положительную динамику подготовки к саммиту в нормандском формате по итогам разведение сил на Донбассе и заседания Трехсторонней контактной группы. Об этом рассказал Интерфакс-Украина.

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Пресс-секретарь главы украинской делегации в ТКГ в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер накануне заявила, что на заседании ТКГ 12 ноября были сняты все препятствия для проведения встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия).

В ответ на это в среду, 13 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Мы констатируем позитивную динамику по целому ряду направлений подготовки встречи в нормандском формате".

При этом буквально в предыдущие сутки Песков говорил, что встреча украинского и российского президентов "не принесет пользы без тщательной подготовки". А дата нормандского саммита еще не определена – "нет даже приблизительных сроков".

Так когда же состоится саммит "нормандской четверки"? Доподлинно не известно.



Зеленский ранее анонсировал, что встреча в нормандском формате состоится после разведения войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Фактически это уже произошло, так что конец ноября для саммита – реальная дата. Впрочем, в России с определением даты затягивают, согласия ни на одно конкретное число не дают. Между тем начинают говорить о новых условиях.

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