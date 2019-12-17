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      Встреча Зеленского и Алиева в Азербайджане: о чем договорились

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      Встреча Владимира Зеленского и Ильхама Алиева в Азербайджане / president.gov.ua

      В рамках официального визита президента Владимира Зеленского в Баку, Украина и Азербайджан подписали украинско-азербайджанские двусторонние документы, в частности о поставках газа, условиях ведения бизнеса и защиты информации.

      Соответствующие документы подписали министры иностранных дел Вадим Пристайко и Эльмар Мамедъяров. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

      К теме: Президенты Зеленский и Алиев проводят встречу в Баку: фото, видео

      О чем довомились президенты:

      • открытие Торгового дома Украины в Азербайджане;
      • организация линии межгосударственной правительственной связи между Киевом и Баку;
      • между украинской Одессой и азербайджанской Гяндже, а также между украинским Трускавцем и азербайджанской Губой подписаны торгово-экономические соглашения;
      • совместно развивать Южный газотранспортный коридор, по которому газ в Европу поставляется из Средней Азии;
      • усиление сотрудничества в туристической сфере.

      Кроме этого, президенты обсудили войну на Донбассе и нагорно-карабахский конфликт. Президент Азербайджана заверил Украину в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

      Владимир Зеленский отдельно подчеркнул, что Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор и будет изучать возможность его расширения. По его словам, это важно для диверсификации поставок газа европейским странам.

      Президент также отметил, что нужно использовать уникальный транзитный потенциал стран и развивать инфраструктуру для этого.

      Смотрите видео с брифинга Зеленского и Алиева в Баку:

      Что известно о Южном газовом коридоре

      Южный газовый коридор – это проект по доставке азербайджанского газа в Европу. Его создание предполагает расширение Южнокавказского газопровода (Баку – Тбилиси – Эрзурум), а также строительство в Турции Трансанатолийского газопровода TANAP и его продолжение в Европе – Трансадриатического газопровода TAP.


      Карта газопровода TANAP / ua-energy.org

      Мощность уже построенного в Турции газопровода TANAP – 16 млрд кубометров азербайджанского газа в год. Шесть миллиардов предназначены для турецкого рынка, остальное пойдет в Европу. При дополнительных инвестициях мощность газопровода можно будет увеличить до 31 млрд кубометров.

      На начальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе в проект могут быть подключены и другие источники.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Газ Владимир Зеленский Новости Азербайджана
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