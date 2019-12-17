Встреча Зеленского и Алиева в Азербайджане: о чем договорились
В рамках официального визита президента Владимира Зеленского в Баку, Украина и Азербайджан подписали украинско-азербайджанские двусторонние документы, в частности о поставках газа, условиях ведения бизнеса и защиты информации.
Соответствующие документы подписали министры иностранных дел Вадим Пристайко и Эльмар Мамедъяров. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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О чем довомились президенты:
- открытие Торгового дома Украины в Азербайджане;
- организация линии межгосударственной правительственной связи между Киевом и Баку;
- между украинской Одессой и азербайджанской Гяндже, а также между украинским Трускавцем и азербайджанской Губой подписаны торгово-экономические соглашения;
- совместно развивать Южный газотранспортный коридор, по которому газ в Европу поставляется из Средней Азии;
- усиление сотрудничества в туристической сфере.
Кроме этого, президенты обсудили войну на Донбассе и нагорно-карабахский конфликт. Президент Азербайджана заверил Украину в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
Владимир Зеленский отдельно подчеркнул, что Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор и будет изучать возможность его расширения. По его словам, это важно для диверсификации поставок газа европейским странам.
Президент также отметил, что нужно использовать уникальный транзитный потенциал стран и развивать инфраструктуру для этого.
Смотрите видео с брифинга Зеленского и Алиева в Баку:
Что известно о Южном газовом коридоре
Южный газовый коридор – это проект по доставке азербайджанского газа в Европу. Его создание предполагает расширение Южнокавказского газопровода (Баку – Тбилиси – Эрзурум), а также строительство в Турции Трансанатолийского газопровода TANAP и его продолжение в Европе – Трансадриатического газопровода TAP.
Карта газопровода TANAP / ua-energy.org
Мощность уже построенного в Турции газопровода TANAP – 16 млрд кубометров азербайджанского газа в год. Шесть миллиардов предназначены для турецкого рынка, остальное пойдет в Европу. При дополнительных инвестициях мощность газопровода можно будет увеличить до 31 млрд кубометров.
На начальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе в проект могут быть подключены и другие источники.