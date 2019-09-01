09:40
2 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кто изменил историю России. Красный флаг над Москвой
      Вєсті Кремля
      20:10, 31 августа
      Вести.UA. Жир: Хамство от Дубинского. Новая выходка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:45, 31 августа
      Золотая лихорадка с российским следом: кто присвоил уникальные государственные рудники
      ЦРУ
      09:00, 28 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Встреча Зеленского с Пенсом, главное: коррупция, поддержка США и сотрудничество в энергетике

      331 Читати новину українською
      Зеленский в Варшаве провел встречу с вице-президентом США Майком Пенсом
      Зеленский в Варшаве провел встречу с вице-президентом США Майком Пенсом / Офис Президента

      Президент Украины Владимир Зеленский во время своего официального визита в Польшу провел встречу с вице-президентом США Майком Пенсом. Во время встречи политики, в частности, обсудили двусторонние отношения между государствами, пути развития взаимоотношений и поддержку Штатами Украины в противостоянии России.

      Соединенные Штаты продолжат поддержку Украины

      Читайте также: Мы это сейчас очень чувствуем, – Зеленский сравнил войну на Донбассе со Второй мировой

      Вицепрезидент США Майк Пенс заверил, что Соединенные Штаты Америки продолжат поддержку Украины.

      Между США и Украиной чрезвычайно сильные отношения, мы всегда поддерживаем и стоим бок-о-бок с Украиной. Это началось еще с 2014 года, с тех пор мы поддерживаем территориальную целостность и народ Украины,
      – сказал политик.

      По его словам, Штаты и в дальнейшем продолжат поддерживать суверенитет Украины, в частности, в вопросе аннексии Крыма.

      Зустріч Зеленського з Пенсом
      Встреча Зеленского и Пенса в Варшаве / фото: Офис Президента

      Со своей стороны Президент Украины Владимир Зеленский согласился, что США всегда поддерживали и отстаивали права Украины.

      "Действительно, как вы сказали, наши страны многое объединяет. Хочу вас поблагодарить, что США всегда отстаивали права Украины, защищали и не меняли своей позиции в отношении нашей территориальной целостности и суверенитета Украины", – отметил Зеленский.

      Интересно: Зеленский объяснил, почему не встретился с диаспорой в Польше

      Война на Донбассе

      Владимир Зеленский также поблагодарил США за финансовую и военную поддержку и заявил, что верит в то, что скоро на Донбассе будет мир.

      Я хотел бы поблагодарить украинцев, которые защищают Украину, вас лично, США, президента и правительство за финансовую и военную помощь, которую вы делаете лично для Украины. Мы верим, что скоро будет мир. И все для этого делаем,
      – заявил украинский гарант.

      Володимир Зеленський і Майк Пенс
      Зеленский заявил, что верит в близкое завершение войны на Донбассе / фото: Офис Президента

      Борьба с коррупцией в Украине

      Владимир Зеленский на встрече с Майком Пенсом заявил, что коррупцию помогут победить молодое правительство, удачные кадровые назначения и свыше 70 законопроектов.

      "В первый же день работы новой Верховной Рады Украины мы зарегистрировали около 74 законопроекта, которые помогут реформировать украинскую систему. Они помогут не только бороться, но и победить коррупцию", – сказал президент.

      Читайте также: Прорыв, – Зеленский о первых результатах поездки в Польшу

      Он также подчеркнул, что 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд и заявил о намерении перезапустить антикоррупционные правоохранительные органы.

      Мы уже сменили главу СБУ, сейчас у нас наконец новый генеральный прокурор и новое молодое правительство. Мы действительно настроены победить, побороть коррупцию. Я не собираюсь ждать 5 лет, а хочу запустить главные реформы в течение первого года работы новой команды,
      – заявил Владимир Зеленский.

      Американо-украинское сотрудничество в сферах энергетики и экономики

      Вицепрезидент США Майк Пенс заявил, что в США ждут возможности обсудить с Украиной сотрудничество в области энергетики и экономики.

      "Я жду возможности обсудить вопросы энергетики, энергоресурсов, каким образом это развивается в Украине. Обсудить вопрос энергонезависимости Украины и нашего возможного сотрудничества в области энергетики и экономики", – сказал Майк Пенс.

      Майк Пенс на зустрічі з Зеленським
      Пенс заявил, что в США ждут возможности обсудить с Украиной сферу энергетики / фото: Офис Президента

      blog_ava
      Что такое Root-права и как их получить на Android: инструкция
      сегодня
      29852
      Теги: Новости политики Новости Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 1 сентября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      сегодня , 08:50 Думал, что Россия уже под Днепром, – страшные воспоминания бойца, вышедшего из Иловайского котла
      Марія Писаренко 130
      Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      1 сентября , 23:33 Алексей Гончарук – что нужно знать о премьер-министре Украины
      23919
      Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      1 сентября , 22:00 Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      Блоги тижня 521
      Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      1 сентября , 20:29 Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      Наталя Ромашова 2655
      Самые смешные мемы недели: путч Порошенко, не трогайте Авакова, песни Вакарчука в Раде
      1 сентября , 20:00 Самые смешные мемы недели: путч Порошенко, не трогайте Авакова, песни Вакарчука в Раде
      1279
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук