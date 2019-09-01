Встреча Зеленского с Пенсом, главное: коррупция, поддержка США и сотрудничество в энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего официального визита в Польшу провел встречу с вице-президентом США Майком Пенсом. Во время встречи политики, в частности, обсудили двусторонние отношения между государствами, пути развития взаимоотношений и поддержку Штатами Украины в противостоянии России.

Соединенные Штаты продолжат поддержку Украины

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Вицепрезидент США Майк Пенс заверил, что Соединенные Штаты Америки продолжат поддержку Украины.

Между США и Украиной чрезвычайно сильные отношения, мы всегда поддерживаем и стоим бок-о-бок с Украиной. Это началось еще с 2014 года, с тех пор мы поддерживаем территориальную целостность и народ Украины,

– сказал политик.

По его словам, Штаты и в дальнейшем продолжат поддерживать суверенитет Украины, в частности, в вопросе аннексии Крыма.



Встреча Зеленского и Пенса в Варшаве / фото: Офис Президента

Со своей стороны Президент Украины Владимир Зеленский согласился, что США всегда поддерживали и отстаивали права Украины.

"Действительно, как вы сказали, наши страны многое объединяет. Хочу вас поблагодарить, что США всегда отстаивали права Украины, защищали и не меняли своей позиции в отношении нашей территориальной целостности и суверенитета Украины", – отметил Зеленский.

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Война на Донбассе

Владимир Зеленский также поблагодарил США за финансовую и военную поддержку и заявил, что верит в то, что скоро на Донбассе будет мир.

Я хотел бы поблагодарить украинцев, которые защищают Украину, вас лично, США, президента и правительство за финансовую и военную помощь, которую вы делаете лично для Украины. Мы верим, что скоро будет мир. И все для этого делаем,

– заявил украинский гарант.



Зеленский заявил, что верит в близкое завершение войны на Донбассе / фото: Офис Президента

Борьба с коррупцией в Украине

Владимир Зеленский на встрече с Майком Пенсом заявил, что коррупцию помогут победить молодое правительство, удачные кадровые назначения и свыше 70 законопроектов.

"В первый же день работы новой Верховной Рады Украины мы зарегистрировали около 74 законопроекта, которые помогут реформировать украинскую систему. Они помогут не только бороться, но и победить коррупцию", – сказал президент.

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Он также подчеркнул, что 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд и заявил о намерении перезапустить антикоррупционные правоохранительные органы.

Мы уже сменили главу СБУ, сейчас у нас наконец новый генеральный прокурор и новое молодое правительство. Мы действительно настроены победить, побороть коррупцию. Я не собираюсь ждать 5 лет, а хочу запустить главные реформы в течение первого года работы новой команды,

– заявил Владимир Зеленский.

Американо-украинское сотрудничество в сферах энергетики и экономики

Вицепрезидент США Майк Пенс заявил, что в США ждут возможности обсудить с Украиной сотрудничество в области энергетики и экономики.

"Я жду возможности обсудить вопросы энергетики, энергоресурсов, каким образом это развивается в Украине. Обсудить вопрос энергонезависимости Украины и нашего возможного сотрудничества в области энергетики и экономики", – сказал Майк Пенс.



Пенс заявил, что в США ждут возможности обсудить с Украиной сферу энергетики / фото: Офис Президента