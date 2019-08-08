Встреча Зеленского с Варфоломеем: охранники "отодвинули" журналистку из России – фото и видео

Представительницу пропагандистского телеканала "Россия" заблокировали охранники из-за ее поведения во время официального визита Президента Владимира Зеленского во Вселенский Патриархат в Стамбуле.

Инцидент произошел в тот момент, когда глава государства попрощался со Вселенским Патриархом и двинулся к своему автомобилю, пишет Укринформ.

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Зеленский дал журналистам лишь короткий комментарий, после чего сел в авто. В этот момент один из охранников, приставленных турецкой стороной, держал за руку и блокировал собой представительницу телеканала "Россия".

Она с самого начала визита караулила с микрофоном и оператором с камерой во дворе патриархии. После того, как президент и патриарх вышли из храма, она пыталась приблизиться. Однако вокруг президента было плотное кольцо охраны и журналистов.



"Блокировка" российской журналистки

Представительницу ТК "Россия" блокировали, пока авто не выехало из переулка. В патриархии объяснили, что причиной таких действий могли стать любые действия журналистки, которые охрана считает некорректными согласно ситуации и задачи по обеспечению безопасности.

О чем Зеленский говорил на встрече с Варфоломеем?

Варфоломей в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Во время встречи с Владимиром Зеленским Вселенский патриарх показал главе государства собор Святого Георгия в Стамбуле. По случаю встречи Вселенский патриарх дал ланч, а по завершению встречи провел президента к кортежу. Со своей стороны, глава государства отметил, что на встрече с Варфоломеем говорил "обо всем".

Владимир Зеленский находится с первым официальным визитом в Турции, который продлится два дня – 7-8 августа. В его рамках украинский лидер уже встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.