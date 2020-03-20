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      Встречу ТКГ в Минске на 25 марта отменили: как теперь могут пройти переговоры

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      Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе не будет собираться в Минске 25 марта из-за эпидемии коронавируса. Однако ее члены все таки могут провести переговоры в режиме видеоконференции.

      Об отмене заседания ТКГ в Минске рассказал министр по делам временно оккупированных территорий Алексей Резников, пишет LB.ua.

      Интересно Ермак рассказал, зачем принимал участие в переговорах ТКГ в Минске

      Мы ожидаем от ОБСЕ предложения по организации видеоконференции. Но в любом случае очевидно, что перелеты сейчас невозможны,
      – сказал Резников.

      В то же время чиновник не ответил, что будут стороны в режиме онлайн обсуждать создание Консультативного совета.

      К теме О чем договорились стороны ТКГ на предыдущем заседании

      Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода" также подтвердил, что переговоры в нынешних условиях невозможны.

      Переговоры? Вы что?! Все переговоры свернуты физически. Относительно "Минска" прорабатывается вопрос видеоконференции. Сейчас все командировки массово отменяются. Я вообще в МИД запретил все зарубежные командировки,
      – отметил Кулеба.

      Он добавил, что у него было запланировано на 26 марта заседание двусторонней межправительственной комиссии с Венгрией. Однако Кулеба пообщался с венгерским министром иностранных дел и они договорились провести заседание в режиме телеконференции.

      ТКГ на заседании в Минске должна была говорить о:

      • разведении сил и средств на Донбассе;
      • введении Консультативного совета; 
      • обмене удерживаемыми лицами. Стороны должны были представить и обсудить списки удерживаемых.
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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Новости политики Война на Донбассе Венгрия Алексей Резников МИД Украины Дмитрий Кулеба – новости Минск
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