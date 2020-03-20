Встречу ТКГ в Минске на 25 марта отменили: как теперь могут пройти переговоры
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе не будет собираться в Минске 25 марта из-за эпидемии коронавируса. Однако ее члены все таки могут провести переговоры в режиме видеоконференции.
Об отмене заседания ТКГ в Минске рассказал министр по делам временно оккупированных территорий Алексей Резников, пишет LB.ua.
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Мы ожидаем от ОБСЕ предложения по организации видеоконференции. Но в любом случае очевидно, что перелеты сейчас невозможны,
– сказал Резников.
В то же время чиновник не ответил, что будут стороны в режиме онлайн обсуждать создание Консультативного совета.
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода" также подтвердил, что переговоры в нынешних условиях невозможны.
Переговоры? Вы что?! Все переговоры свернуты физически. Относительно "Минска" прорабатывается вопрос видеоконференции. Сейчас все командировки массово отменяются. Я вообще в МИД запретил все зарубежные командировки,
– отметил Кулеба.
Он добавил, что у него было запланировано на 26 марта заседание двусторонней межправительственной комиссии с Венгрией. Однако Кулеба пообщался с венгерским министром иностранных дел и они договорились провести заседание в режиме телеконференции.
ТКГ на заседании в Минске должна была говорить о:
- разведении сил и средств на Донбассе;
- введении Консультативного совета;
- обмене удерживаемыми лицами. Стороны должны были представить и обсудить списки удерживаемых.