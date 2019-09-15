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      Встретила любимого в армии: романтическая история супружеской пары, которая защищает Украину

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      Анастасия и Максим-супружеская пара, защищающая Украину на востоке
      Анастасия и Максим-супружеская пара, защищающая Украину на востоке / Фото из соцсетей

      Война, которая уже более 5 лет продолжается на Донбассе, наделала много бед и унесла тысячи жизней. Но она также соединила судьбы двух украинских защитников: Анастасии и Максима Антипенко.

      Они встретились в автобусе, который вез контрактников в учебный центр Нацгвардии в Золочеве. Тогда они лишь имели короткий разговор, в ходе которого обменялись мобильными номерами. Впрочем, случайная встреча переросла в настоящую любовь. Уникальную историю пары, которую объединила война, сообщает штаб ООС.

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      Еще в 2014 году я наблюдала за тем, что творится в стране, однако не могла ничего поделать, ведь мне было только 16. Прошло более пяти лет, а война все еще шла. Я собрала необходимые документы и пришла в одну из частей НГУ,
      – рассказывает старший солдат Анастасия Антипенко.

      Девушка говорит: пойти в армию защищать Украину ее вдохновили бойцы, которые одними из первых стали на защиту Украины.

      Уже в армии Настя встретила своего возлюбленного - Максима. С ним познакомилась в автобусе, на котором ехали будущие контрактники в учебный центр. Так получилось, что сидели они рядом, и хотя путешествие длилось около десяти часов, знакомство было мимолетное: "скупо" пообщались и обменялись номерами телефона. А меньше чем через месяц, после знакомства, влюбленные поженились.

      військові війна на Донбасі
      Анастасия и Максим, которых объединила война на Востоке/ фото из соцсетей

      "Отец моего мужа, пограничник. Он долгое время мечтал, чтобы и Максим пошел его путем. Однако, во время призыва на срочную службу Максим выбрал Национальную гвардию. Как оказалось, это был судьбоносный выбор, ведь благодаря этому мы познакомились", – говорит девушка.

      Анастасия добавляет, что как бы ей ни было тяжело, она помнит, что муж рядом. Хотя из-за нехватки времени влюбленные мало общаются, но она чувствует, что вместе они смогут преодолеть любые трудности.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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