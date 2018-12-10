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      Встретить Новый год в Украине или в Европе: сравнение цен

      Экономика 24 98 Читати новину українською

      Украинцы начали чаще путешествовать по Украине. Экскурсионные туры по Украине приобретают все большую популярность. По оценкам специалистов, спрос на них только в 2018 году вырос почти на 15%. К тому же, увеличивается и предложения туров – кроме традиционных мест украинцам предлагают открывать для себя новые направления.

      Когда-то Житомир не входил в перечень туристических городов. И местные туристические операторы пытаются эту ситуацию исправить и показать, что можно отдохнуть не только в Карпатах на Новый год.

      Читайте также: Какова цена путевок в теплые краям на новогодние праздники и когда путешествовать дешевле: советы экспертов

      Особым спросом пользуются новогодние туры по Украине. Большинство из них длятся в среднем четыре дня. В частности, встреча Нового года в Виннице или Житомире обойдется от двух с половиной тысяч гривен. Почти столько же будет стоить путешествие в Луцк и Ровно.


      В "не слишком туристических" городах встреча Нового года обойдется в более чем 2,5 тысячи

      А вот цены во Львов или Ивано-Франковск стартуют от трех с половиной тысяч на каждого. В стоимость входят проезд, проживание и экскурсии. Цена будет зависеть от выбранного отеля. Дополнительно оплачивается праздничный банкет – в среднем 800-2000 гривен с каждого.


      В Карпатском регионе цены значительно выше

      Популярностью на новогодние праздники пользуются также туры по Европе.

      У нас сейчас очень много предложений полетов от лоукостеров. Можно сформировать туры в Стамбул, европейские города, например, Рим или Барселону, и цена на такие туры стартует от 150 евро. Согласитесь, это доступно, да и есть из чего выбрать,
      – рассказала директор туристической фирмы Екатерина Соломатова.

      Автобусные же туры по Европе обойдутся еще дешевле. Например, уикенд в Будапеште стоит в среднем 90 евро. Однако, не забудьте добавить обязательный платеж минимум в 30 евро на экскурсии, 150 гривен на страхование и определенную сумму – на новогодний банкет.

      Напомним, 24 канал детально разобрался, сколько будут отдыхать украинцы на протяжении новогодних и рождественских праздников в январе 2019 года. Календарь выходных поможет вам определить официальные выходные, с помощью которых вы сможете спланировать время на отдых.

      Теги: Цены отдых Экономика 24
      Источник: 24 канал
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