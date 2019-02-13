Встревоженные российскими ракетами: в НАТО готовы ждать от России диалога о ядерном договоре

В НАТО говорят, что с Россией необходимо вести диалог, несмотря на нарушения ею Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. В Альянсе взволнованы возможностями российских ракет, поэтому уверены – договор необходимо сохранить.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг сообщил на пресс-конференции перед началом двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса в Брюсселе, пишет "УНИАН".

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Генсек выразил надежду, что ему удастся встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым в Мюнхене (15-17 февраля – 24 канал).

Думаю, что важно иметь диалог с Россией, особенно, когда мы сталкиваемся с таким большим количеством сложных вопросов, стоящих сегодня перед нами, в частности, с ростом напряженности в связи с нарушениями Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности,

– объяснил он.

Столтенберг убежден, что поддерживать "диалог с Россией на разных уровнях" – важно, а в частности – и с Лавровым, и в пределах совета НАТО-Россия.

"Россия продолжает нарушать Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности путем размещения новых ракетных систем средней дальности с ядерным потенциалом – ракет SSC-8 ("Новатор 9М729"). Эти ракеты сложно обнаружить, они мобильны и могут достичь европейских городов", – еще раз подчеркнул Столтенберг, добавив, что это вызывает в Европе большую обеспокоенность.

Генсек добавил, что НАТО "продолжит призывать Россию восстановить соблюдение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности". По его словам, сегодня главное внимание уделяется усилиям, направленным на сохранение настоящего Договора.

Существует окно возможности для России вернуться к соблюдению Договора, так как процесс выхода (США – 24 канал) не будет завершен до августа,

– отметил Столтенберг.

При этом генсек подчеркнул – в НАТО к будущему развитию событий готовятся, в частности – к размещению Россию большего количества ракет. Однако при этом намерения "размещать новые системы вооружения наземного базирования в Европе" не имеют, чтобы предотвратить гонку вооружений.

Кроме того, Столтенберг заявляет, что в ядерной соглашении не может быть компромиссов по размещению ракет. В НАТО считают, что Москва должна отказаться от угроз и применения силы, как это было с Украиной.

Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США?

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.



Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.



Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, "которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за рубежом".



Первые сообщения о нарушении Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы 2012 года, однако никаких официальных заявлений по этому поводу тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградскую область между Польшей и Литвой.



Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "МК-41" в случае незначительной адаптации, могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако та, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.



США 2 февраля официально сообщили Россию о приостановлении участия в договоре. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенное соглашением вооружение. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетном договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.