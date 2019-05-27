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      Вступительная кампания 2019: как не ошибиться, выбирая будущую профессию

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      Сотни тысяч выпускников уже выбирают, кем стать и где получить необходимые для этого знания. И это довольно непросто, так как в Украине – почти полтысячи высших учебных заведений, а вместе с колледжами, техникумами и обособленными подразделениями вузов едва ли не втрое больше. Журналисты 24 канала пообщались со школьниками и расспросили экспертов, как не ошибиться, выбирая альма-матер и профессию.

      Во многих украинских школах уже прозвучал последний звонок, а большинство выпускников до сих пор не определились, кем хотят быть и куда будут поступать.

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      Так, одна из одиннадцатиклассниц Лиза планирует стать ветеринаром или психологом, а учиться хочет в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины или Киевском национальном экономическом университете.

      А выпускник школы Влад мечтает поступить в городе Харьков в университет Ярослава Мудрого на факультет прокуратуры и юстиции или же в Киевский национальный университет им. Шевченко.

      Київський національний університет імені Тараса Шевченка
      Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

      Из-за юного возраста выбор профессии выпускники чаще всего делают не самостоятельно, говорят психологи. Часто за них это делают родители. Также на выбор влияет рейтинг учебного заведения.

      Как выбрать качественное высшее образование: советы экспертов

      • В первую очередь – игнорировать университеты, где берут взятки.

      • Также следует отбросить узкие специальности и ознакомиться с дисциплинами, которые вы будете изучать.

      • Советуют обратить внимание на заведения, где есть возможность выбирать дополнительные дисциплины.

      • Можно расспросить тамошних студентов и выпускников обо всех тонкостях обучения.

      • Узнать, помогают ли вузы трудоустраиваться выпускникам.

      • Не лишним будет и оценить проходной балл в вузы в предыдущем году. Если он низкий, значит заведение не популярное, хотя есть возможность попасть на бюджет. Но как говорится: лучше быть слабым среди сильных, чем сильным среди слабых.

      Но на самом деле, не стоит даже верить украинским рейтингам вузов. Они не соответствуют стандартам, говорит эксперт.

      Есть базовые принципы, которых надо придерживаться. Мировые рейтинги составляются по критериям, которые являются более-менее объективными, они оценивают в первую очередь научную деятельность. Некоторые рейтинги принимают количество нобелевских лауреатов среди выпускников, также есть опрос работодателей,
      – рассказал директор аналитического центра CEDOS Егор Стадный.

      Но в международных авторитетных рейтингах украинские вузы отстают – где-то в четвертой сотне. В Министерстве образования списывают все на плохое финансирование.

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      Приговором для системы образования стали два последних протеста студентов-медиков. Международные тесты оказались им не по зубам. И в то время, когда их сдают во всем мире, наши третьекурсники – протестуют.

      Но не требуют изменений учебной программы, а просят Министерство здравоохранения вообще их отменить. А шестикурсники-медики не могут справиться с отечественным экзаменом "КРОК-2", потому что, мол, тяжелый. Следовательно, тоже подписывают петиции об отмене.

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      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новости Украины Образование Министерство образования и науки Украины
      Источник: 24 канал
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