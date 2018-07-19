Вступительная кампания в разгаре: полиция задержала четырех педагогов, которые требовали взятки

18 июля правоохранители задержали работников высших учебных заведений Черкасской, Сумской и Одесской областей во время получения ими неправомерной выгоды. Суммы колебались от 5 тысяч гривен до 5 тысяч долларов.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Украины.

Читайте также: На Львовщине задержали одного из градоначальников: фото

В частности, в Одессе оперативники областного управления защиты экономики Нацполиции совместно с работниками прокуратуры Одесской области задокументировали преступную деятельность должностных лиц одной из местных академий. Там декан вместе с заведующим лаборатории требовали от троих абитуриентов 5 тысяч долларов США. За указанную сумму неправомерной выгоды работники образования пообещали помочь будущим студентам с поступлением в учебное заведение.

Задержали фигурантов во время получения взятки.



Полиция задержала четырех педагогов в трьех областях Украины

У этих педагогов также изъяли еще четыре конверта с общей суммой 2 тысячи 600 долларов США и 2 тысячи 500 гривен. На конвертах значились фамилии поступающих.

Кроме этого, на Черкасщине за успешную сдачу вступительных экзаменов и зачисление в учебное заведение декан одного из институтов требовал от абитуриента больше 5 тысяч гривен. А в Сумской области заместитель директора вуза требовал за решение аналогичного вопроса 10 тысяч гривен.



Они требовали денежное вознаграждение за помощь при поступлении

Отмечается, что пойманным на горячем педагогам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.