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Вступление-2018: рекомендуемые на бюджет имеют несколько часов, чтобы подать документы в вуз

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Вступление-2018: рекомендуемые на бюджет поступающие должны до 18:00 подать документы в вуз
Вступление-2018: рекомендуемые на бюджет поступающие должны до 18:00 подать документы в вуз / Иллюстративное фото

В Украине в понедельник, 6 августа, в 18:00 истекает срок, когда поступающие на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления), которые получили рекомендации на бюджет, должны подать необходимые документы в приемные комиссии высших учебных заведений.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

В МОН отметили, что зачисление по государственным или региональным заказам проводится до 12:00 вторника, 7 августа.

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Если же абитуриент не выполнит требования, то его рекомендация теряется, а статус электронного заявления меняется на "Исключен из списка рекомендованных (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)".

Такие абитуриенты теряют право в 2018 году на зачисление (перевод) на обучение по государственному и региональным заказом,
– говорится в сообщении Минобразования.

При этом все абитуриенты, не получившие рекомендацию на бюджет, автоматически участвуют в конкурсе на контракт по всем своим заявлениям.

"Зачисление на контракт может длиться до 30 сентября, однако конкретные сроки определяет каждое заведение самостоятельно", – отметили в МОН.

Также после 7 августа пройдет перевода поступающих на вакантные места бюджета. Зачисление должно завершиться к 18 августа. Право на перевод по всем специальностям есть у абитуриентов, которые имеют специальные условия на участие в конкурсе. Для перевода поступающие предварительно должны быть зачислены на обучение на контракт.

Теги: Новости Украины Образование Министерство образования и науки Украины
Источник: 24 канал
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