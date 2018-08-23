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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Вступление в НАТО станет реальным: Порошенко назвал условие

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Военный парад ко Дню Независимости в Киеве
Военный парад ко Дню Независимости в Киеве / 24 Канал

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что вступление в НАТО для Украины будет реальным, когда украинское вооружение будет максимально совместимым со стандартами Североатлантического альянса.

Об этом он заявил во время торжеств по случаю Дня флага в Киеве, открывая выставку современного вооружения и военной техники.

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Осознаем, что вступление Украины в НАТО станет реальным только тогда, когда мы достигнем высокой совместимости наших вооружений,
– подчеркнул Порошенко, заверив, что Украина уже движется на пути к этому.

"Мы уже продвигаемся по этому пути, именно поэтому наша бронетехника оснащена современными прицелами, системами, качественным управлением огнем и защищенной цифровой связью", – отметил Президент.

Он отчитался, что в течение последних 5 лет на вооружение ВСУ было принято 8 типов боевых бронированных машин, два типа противотанковых ракетных комплексов, 7 типов модернизированных самолетов и вертолетов, а до конца года должно быть создано или модернизировано более 20 образцов вооружения и военной техники.

По словам Порошенко, все это вооружение соответствует самым высоким мировым стандартам безопасности и обороны.

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Он напомнил, что 24 августа на Майдане Незалежности в Киеве будет принимать парад по случаю Дня независимости и там будут представлены новые образцы техники, отвечающие стандартам НАТО.

Сегодня хлопоты совсем другого порядка – те задачи, которые я сейчас ставлю перед Вооруженными силами Украины, перед сектором обороны и безопасности – это переход на стандарты НАТО, реформы, модернизация, перевооружение и прочее,
– подчеркнул Порошенко.

Утром 23 августа в Днепре Петр Порошенко принял участие в торжествах по случаю Дня флага, где впервые прозвучало новое приветствие украинских военных "Слава Украины!"

 

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Вооруженные Силы Украины Оружие НАТО Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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