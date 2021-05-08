ВСУ успешно испытали украинский аппарат для тренировки войск ПВО: видео
Украинские военные впервые успешно испытали имитатор низколетящей воздушной цели Flying Target-1. Его тестовый запуск осуществили на Ровненском военном полигоне.
Источник:"Армия Inform"
FT-1 будут использовать для тренировки подразделений противовоздушной обороны и радиолокационных подразделений ВСУ. Он предназначен для имитации одиночных и групповых целей.
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Похожие аппараты уже используют в армиях стран-членов НАТО. В то же время FT-1 является первым отечественным имитатором такого типа для украинских военных.
Что известно об Flying Target-1
- Комлексом руководит оператор, находящийся в наземной станции.
- Благодаря этому можно использовать разные точки маршрута.
- Кроме этого – выставлять полет низколетящей цели в автоматическом и ручном режимах работы.
- Посадку аппарат осуществляет парашютным способом.
- В то же время в экстренных ситуациях допускается и возможное приземление "по-самолетному".
Другие особенности аппарата
Инженер компании "Беспилотные технологии" Андрей Олишевский обратил внимание на то, что этот комплекс является компактным. Ведь состоит из 4 защищенных кейсов.
Олишевский отметил, что для Flying Target-1 не нужно взлетной полосы. Его на любые расстояния может перевозить любой транспорт, в частности боевая и специальная техника.
Оборудование мобильное и удобное в использовании на любой местности и в различных погодных условиях,
– подчеркнул инженер.
Испытания украинского аппарата: смотрите видео "Армия Inform"
Успешное испытание такого имитатора важно, в том числе и потому, что в районе ООС враждебные беспилотники проводят воздушную разведку позиций ВСУ на малых высотах.
Зато этот комплекс способен улучшить подготовку подразделений противовоздушной обороны и научить их распознавать воздушные, в частности – малоразмерные, на разных расстояниях и высотах.
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