Украинские военные впервые успешно испытали имитатор низколетящей воздушной цели Flying Target-1. Его тестовый запуск осуществили на Ровненском военном полигоне.

FT-1 будут использовать для тренировки подразделений противовоздушной обороны и радиолокационных подразделений ВСУ. Он предназначен для имитации одиночных и групповых целей.

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Похожие аппараты уже используют в армиях стран-членов НАТО. В то же время FT-1 является первым отечественным имитатором такого типа для украинских военных.

Что известно об Flying Target-1

Комлексом руководит оператор, находящийся в наземной станции.

Благодаря этому можно использовать разные точки маршрута.

Кроме этого – выставлять полет низколетящей цели в автоматическом и ручном режимах работы.

Посадку аппарат осуществляет парашютным способом.

В то же время в экстренных ситуациях допускается и возможное приземление "по-самолетному".

Другие особенности аппарата

Инженер компании "Беспилотные технологии" Андрей Олишевский обратил внимание на то, что этот комплекс является компактным. Ведь состоит из 4 защищенных кейсов.

Справка. Эти кейсы содержат 4 беспилотные летательные аппараты – самолеты-мишени, переносную станцию ​​управления, стартовое устройство, а также антенны.

Олишевский отметил, что для Flying Target-1 не нужно взлетной полосы. Его на любые расстояния может перевозить любой транспорт, в частности боевая и специальная техника.

Оборудование мобильное и удобное в использовании на любой местности и в различных погодных условиях,

– подчеркнул инженер.

Испытания украинского аппарата: смотрите видео "Армия Inform"

Успешное испытание такого имитатора важно, в том числе и потому, что в районе ООС враждебные беспилотники проводят воздушную разведку позиций ВСУ на малых высотах.

Зато этот комплекс способен улучшить подготовку подразделений противовоздушной обороны и научить их распознавать воздушные, в частности – малоразмерные, на разных расстояниях и высотах.