ВСУ продолжают оборонять Киев: удерживают определенные районы

Украинская армия продолжает осуществлять оборону Киева. Защитники удерживают определенные районы.

В Генштабе ВСУ сообщили, что продолжают вести систематические боевые действия за столицу.

Кстати В Генштабе ответили, сколько ракет Россия запустила по Украине

Следует отметить, что враг – деморализован. Россияне несут значительные потери в личном составе и военной технике.

Кроме того, наши военные освободили Макаров Киевской области. ВСУ уже закрепились в городе.

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