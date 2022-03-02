ВСУ продолжают оборонять Киев: удерживают определенные районы
2 марта 2022 , 19:03Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинская армия продолжает осуществлять оборону Киева. Защитники удерживают определенные районы.
В Генштабе ВСУ сообщили, что продолжают вести систематические боевые действия за столицу.
Кстати В Генштабе ответили, сколько ракет Россия запустила по Украине
Следует отметить, что враг – деморализован. Россияне несут значительные потери в личном составе и военной технике.
Кроме того, наши военные освободили Макаров Киевской области. ВСУ уже закрепились в городе.
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