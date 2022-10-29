Летела с Ростовой уничтожать Запорожье: ВСУ сбили очередную крылатую ракету

Вооруженные Силы продолжают эффективно ликвидировать вражеские ракеты и дроны врага. В частности, на Востоке Украины удалось сбить воздушную цель, которую запустили в Ростове.

Утром 29 октября Генштаб ВСУ осчастливил украинцев заявлением, что нашим военным удалось сбить два штурмовика Су-25, один вертолет Ми-8 и один беспилотник оккупантов. Однако на этом достижения украинских военных не закончились – позже стало известно, что "не туда" приземлилась ракета "Искандер-К".

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Летела из Ростова в Запорожье и не долетела

Забавно наблюдать за попытками захватчиков атаковать наши Силы обороны. "Вторая армия мира" должна давно понять, что ВСУ могут справляться с любыми российскими ракетами.

Еще одна крылатая ракета из Ростова не достигла своей цели. Сегодня мобильный расчет ПЗРК обнаружил и осуществил пуск по вражеской ракете "Искандер-К", шедшей в направлении Запорожья,

– заявили в воздушном командовании "Восток".

В Вооруженных Силах отметили, что в результате подрыва ракета сменила траекторию полета и в конце концов упала на безлюдном месте.

Оператор переносного зенитно-ракетного комплекса, оперативно ликвидировавший "Искандер", будет награжден отличием. Об этом также сказали в командовании "Восток".

Особенности "Искандер-К" Это баллистическая ракета с максимальной дальностью поражения цели не менее 500 км. В общей сложности она может достигать цели, расположенной в 700 километрах. Кроме того, предполагается, что ракетный комплекс "Искандер" может являться средством доставки тактического ядерного оружия. Однако обычно его используют для огневого поражения объектов и системы противовоздушной обороны.

Источник: Википедия

Потери врага: актуальная информация

Кроме тысячи единиц техники, оккупанты теряют личный состав. Потери врага по состоянию на 29 октября уже более 70 тысяч. Только за минувшие сутки, 28 октября, Вооруженные Силы Украины ликвидировали 550 захватчиков.

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Также Генштаб сообщил о сотнях ликвидированных врагов в Майорске и переполненных больницах Белгорода, которые не справляются с "300-ми" захватчиками.

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