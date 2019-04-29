ВСУ испытывают французские шлемы MSA Gallet – LA100

Напомню, что французские шлемы LA 100, в комплекте с кислородной маской UA21S, совместимы с истребителями МиГ-29 и Л-39. Именно ими планируется заменить морально и технически устаревшие советские ЗШ-7.

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Испытания проходят на базе Васильковской 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Насколько удачно пройдет такая адаптация узнаем уже очень скоро, ведь у такой обновки есть как множество сторонников, так и прилично противников. Но, пока не начались ломаться копья экспертов, хотелось бы обратить внимание, что это одна из немногих поставок из Франции, после введения этой страной негласного эмбарго на поставки Украине оборудования военного назначения.

Именно из-за этого эмбарго пришлось заморозить программу модернизации ударных вертолетов Ми-24 ПУ2, благодаря которой украинские ударные вертолеты могли бы быть задействованы в операциях вне зависимости от времени суток. Однако, французская компании Sagem, входящую в группу Safran, отказалась поставлять соответствующее оборудование. Кстати, сохранив сотрудничество с российским ВПК.

Надежда на внедрение улучшений в украинские ударные вертолеты появились после старта переговоров о сотрудничестве с израильской Elbit Systems Ltd, специализирующейся, в том числе и на модернизации данных летательных аппаратов.

Собственно, если с Elbit Systems Ltd все пройдет "на ура" и компания зайдет на рынок Украины всерьез и надолго, то Sagem может кусать локти, ибо свято место пусто не бывает. По крайней мере, со шлемами не стали долго раздумывать и это, хороший показатель.

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