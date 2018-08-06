Втоплений танк бойовиків, або Навіщо українська розвідка запускає фейки

Протягом останніх тижнів на території окупованих районів Луганської області відбувалися активні військові навчання окремих підрозділів так званої "народної міліції ЛНР".

Зокрема, з 24 липня на полігоні в районі с. Бугаївка, що поблизу м. Алчевськ, проходили батальйонно-тактичні навчання бойовиків.

Читайте також: Чорне море не всміхнеться: на що зазіхне Путін після захоплення Азову

Свого часу аналітичний відділ ГІ "Права Справа" повідомляв, що у 2015 році поблизу с. Бугаївка було створено навчальний військовий центр бойовиків. Координати полігону: 48°25′22″N (48.422702) довгота 38°53′60″E (38.89998). За останній рік на полігоні проведені інженерні роботи з облаштування навчального центру. Зокрема побудовані нові КПП, вишки (48.406708, 38.882554) та нещодавно побудували цілі для стрільби з танків.

За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа", в місцях проведення навчань "народної міліції ЛНР" була розташована важка бронетехніка, яка була передислокована з тилових районів "ЛНР".

27 липня українські ЗМІ з посиланням на прес-службу Організації з безпеки і співробітництва в Європі повідомили, що в районі проведення навчань, поблизу с. Бугаївка, місія ОБСЄ зафіксувала велику кількість важкої бронетехніки та артилерії бойовиків, а саме: 17 танків, 8 САУ та 3 СРЗВ "Град".

Крім того, місцевими джерелами аналітичного відділу ГІ "Права справа", була зафіксована передислокація живої сили і техніки бойовиків з міста Луганськ в район проведення навчань-полігон поблизу н. п. Круглик Лутугинського району Луганської області. В свою чергу моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 30 танків невстановленого зразка поблизу н. п. Круглик (31 км на південний захід від Луганська).

За інформацією прес-служби Головного управління розвідки МОУ, 28 липня під час проведення навчань із подолання водної перешкоди бойовики одного з підрозділів російських окупаційних військ втопили танк. За даними української розвідки, окупанти намагаються приховати цей інцидент від своїх кураторів.

Варто зазначити, що інформація прес-служби ГУР МОУ щодо проведення бойовиками навчань із подолання водної перешкоди і втрати ними військової техніки не відповідає дійсності. Під час навчань бойовики відпрацьовували питання розгортання в бойові порядки, проведення бойових стрільб мотострілкових і танкових підрозділів. З урахуванням географії розташування полігонів бойовиків і легенди навчань, тренування із подолання водної перешкоди не проводилися.

Не відповідає дійсності і інформація прес-служби ГУР МОУ щодо намагання місцевих бойовиків приховати цей інцидент від своїх російських кураторів.

За інформацією аналітичного відділу ГІ "Права Справа", російські куратори, які відповідали за проведення навчань і здійснювали загальне керівництво військовими підрозділами бойовиків, на момент проведення навчань були розквартировані на базі профілакторію АТ "Алчевський металургійний комбінат" ( 48.456260, 38.905752).

У коментарі Радіо Свобода представник ГУР України Вадим Скибицькій підтвердив той факт, що саме російські куратори здійснюють загальне керівництво військовими підрозділами бойовиків.

Близько 750 кадрових офіцерів і генералів Збройних сил Росії на сьогоднішній день обіймають керівні посади в першому та другому "армійських корпусах". Це найбільш важливі посади, – зауважив Скибицький.

Примітно, що техніка бойовиків, яка була задіяна у проведенні цих навчань згідно Мінських домовленостей повинна бути відведена від лінії зіткнення.

Читайте також: Росія не збирається йти з Донбасу: Раду закликали продовжити закон про статус ОРДЛО