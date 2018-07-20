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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Вторая годовщина убийства Павла Шеремета: в Киеве почтили память журналиста

17 Читати новину українською
Вторая годовщина убийства Павла Шеремета
Вторая годовщина убийства Павла Шеремета / Сегодня

В пятницу, 20 июля, в центре Киева на месте трагического происшествия неравнодушные собираются на акцию памяти медийщика Павла Шеремета.

Уже сошлись десятки людей. Среди них и посол США в Украине, друзья, коллеги и близкие Павла Шеремета.

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Расследование умышленного убийства, которое произошло в этот день два года назад, до сих пор продолжается. Президент Украины Петр порошенко назвал его "делом чести". И в полиции заявляют, что российское гражданство убитого журналиста Павла Шеремета и невозможность проведения следственных действий на территории Российской Федерации осложняют расследование и влияют на результат.

Между тем активисты требуют как можно быстрее наказать виновных. Уже второй год подряд они собираются на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого, чтобы вспомнить журналиста, который во взглядах всегда имел принципиальную позицию и был известным критиком кремлевского режима. В 2016-м Павел Шеремет ехал на эфир радио "Вести" и его машина взорвалась.

К слову, нардеп Надежда Савченко, которая находится под стражей, считает, что виновной в убийстве журналиста Павла Шеремета 20 июля 2016 года в Киеве является Служба безопасности Украины. Она считает, что резонансное убийство журналиста в СБУ расследовать не будут.

Теги: Новости Украины Новости Киева Павел Шеремет журналисты Убийство Павла Шеремета
Источник: 24 канал
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