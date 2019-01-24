Вторичный рынок недвижимости Украины: где и как менялись цены в 2018 – инфографика по городам
В 2018-м году средняя стоимость метра квадратного на вторичном рынке недвижимости Украины претерпевала значительные колебания в зависимости от региона.
24 канал уже сообщал о том, как в течение 2018-го изменялись цены на первичном рынке недвижимости Украины.
Читайте также: Год выборов: чего ждать от рынка недвижимости в 2019 году
Теперь появились данные, какой в течение прошлого года была динамика цен на вторичное жилье в разных регионах Украины.
По данным аналитической компании оценки недвижимости "Олимп-Консалтинг", в 2018-м в зависимости от региона на вторичке наблюдались значительные колебания.
Так, согласно цифрам аналитиков, среди 5 крупнейших городов Украины больше всего подешевела недвижимость в Киеве.
Читайте также: Как менялись цены на первичном и вторичном рынках недвижимости Киева в 2018: сравнение
В столице цена в декабре 2018-го по сравнению с декабрем 2017-го упала на 3,5%.
Квадратный Метр на вторичном рынке недвижимости Киева можно было приобрести в среднем за 975 долларов США.
Во Львове средняя цена за год также снизилась, правда, всего примерно на 1,7%. В Одессе этот показатель составлял-1,3% за год.
А вот на вторичке Днепра и Харькова цены пошли вверх – за год они поднялись на 0,2% и 0,9% соответственно.
Читайте также: Рынок недвижимости: чем был особый 2018 год и почему сейчас лучшее время для покупки жилья
Относительно других регионов Украины, то больше всего по итогам 2018-го года снизились цены на квадратные метры на вторичном рынке недвижимости Хмельницкого (-7,8%) и Сум (-6,2%).
Зато больше всего подорожала вторичка в Николаеве (+1,1%) и Виннице (+1%).
Динамика цен на вторичном рынке недвижимости в городах Украины за 2018: инфографика
Ранее 24 канал писал о том, сколько лет обычному украинцу нужно копить на собственную недвижимость.
А планируете ли вы покупать недвижимость в этом году?