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      Вторичный рынок недвижимости Украины: где и как менялись цены в 2018 – инфографика по городам

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      Цены на вторичном рынке недвижимости Украины 2018
      Цены на вторичном рынке недвижимости Украины 2018 / Коллаж 24 канала

      В 2018-м году средняя стоимость метра квадратного на вторичном рынке недвижимости Украины претерпевала значительные колебания в зависимости от региона.

      24 канал уже сообщал о том, как в течение 2018-го изменялись цены на первичном рынке недвижимости Украины.

      Читайте также: Год выборов: чего ждать от рынка недвижимости в 2019 году

      Теперь появились данные, какой в течение прошлого года была динамика цен на вторичное жилье в разных регионах Украины.

      По данным аналитической компании оценки недвижимости "Олимп-Консалтинг", в 2018-м в зависимости от региона на вторичке наблюдались значительные колебания.

      Так, согласно цифрам аналитиков, среди 5 крупнейших городов Украины больше всего подешевела недвижимость в Киеве.

      Читайте также: Как менялись цены на первичном и вторичном рынках недвижимости Киева в 2018: сравнение

      В столице цена в декабре 2018-го по сравнению с декабрем 2017-го упала на 3,5%.

      Квадратный Метр на вторичном рынке недвижимости Киева можно было приобрести в среднем за 975 долларов США.

      Во Львове средняя цена за год также снизилась, правда, всего примерно на 1,7%. В Одессе этот показатель составлял-1,3% за год.

      А вот на вторичке Днепра и Харькова цены пошли вверх – за год они поднялись на 0,2% и 0,9% соответственно.

      Читайте также: Рынок недвижимости: чем был особый 2018 год и почему сейчас лучшее время для покупки жилья

      Относительно других регионов Украины, то больше всего по итогам 2018-го года снизились цены на квадратные метры на вторичном рынке недвижимости Хмельницкого (-7,8%) и Сум (-6,2%).

      Зато больше всего подорожала вторичка в Николаеве (+1,1%) и Виннице (+1%).

      ціни на нерухомість вторинний ринок інфографіка міста
       

      Динамика цен на вторичном рынке недвижимости в городах Украины за 2018: инфографика

      Ранее 24 канал писал о том, сколько лет обычному украинцу нужно копить на собственную недвижимость.

      А планируете ли вы покупать недвижимость в этом году?

       

       

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      Теги: Новости недвижимости Вторичный рынок недвижимости Покупка недвижимости Цены на недвижимость Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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