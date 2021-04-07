Витренко написал заявление об увольнении, – СМИ
Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении.
Источник:"Экономическая правда"
По словам источника издания, Витренко якобы вывоз личные вещи из министерства еще 2 недели назад.
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Увольнение Витренко: что известно
О том, что планирует увольняться, Витренко, как пишет СМИ, начал говорить еще несколько недель назад. Предполагалось, что после поездки Витренко с президентом Владимиром Зеленским в Катар ситуация может измениться. Однако, этого не произошло и он написал заявление об увольнении.
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