Второе бабье лето в столице побило новый температурный рекорд

В ночь на 30 октября в Киеве температура не опустилась ниже +12,2 градусов. Последний раз такие температурные показатели наблюдались в столице 137 лет назад.

Об этом информируют на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Температура ночью 30 октября в Киеве, второй раз за 137 лет, не опустила столбик ниже +12,2 градусов,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на высокий температурный фон этот октябрь можно считать одним из самых теплых за последние 137 лет.

Добавим, что 17 октября в Киеве был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха. Метеорологи заявляют, что показатели были самыми высокими за последний 51 год. А 16 октября столичная температура побила исторический температурный рекорд 1916 года.