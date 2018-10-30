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      Второе бабье лето в столице побило новый температурный рекорд

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      В Киеве в конце октября побит новый температурный рекорд
      В Киеве в конце октября побит новый температурный рекорд / Фото из открытых источников

      В ночь на 30 октября в Киеве температура не опустилась ниже +12,2 градусов. Последний раз такие температурные показатели наблюдались в столице 137 лет назад.

      Об этом информируют на  сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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      Температура ночью 30 октября в Киеве, второй раз за 137 лет, не опустила столбик ниже +12,2 градусов,
      – говорится в сообщении.

      Отмечается, что несмотря на высокий температурный фон этот октябрь можно считать одним из самых теплых за последние 137 лет.

      Добавим, что 17 октября в Киеве был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха. Метеорологи заявляют, что показатели были самыми высокими за последний 51 год. А 16 октября столичная температура побила исторический температурный рекорд 1916 года.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Погода Рекорды
      Источник: 24 Канал
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