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      Второе нападение с ножом на прохожих в Европе за день: атаковавшую женщину подстрелили

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      Темнокожая женщина напала с ножом на прохожих в Генте (Бельгия): 2 человека ранены / Het Laatste Niews

      В центре бельгийского Гента неизвестная женщина напала с ножом на прохожих. Прибывшие на место правоохранители инцидента ее подстрелили.

      По данным местных Het Laatste Niews, у злоумышленницы был темный цвет кожи. Ей удалось ранить двух человек – одного в живот, второго в руку. Потерпевших госпитализировали, угрозы их смерти пока нет.

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      Обезвредил злоумышленницу патруль полиции, который работал неподалеку. Женщине выстрелили в руку. После ее задержали. Также правоохранители задержали мужчину, который может иметь отношение к преступлению.

      Сейчас правоохранители от комментариев воздерживаются. Интересно, что нападение произошло примерно в ста метрах от известной в Генте мечети Аль-Фатх.

      Место нападения с ножом на прохожих в Бельгии

      По информации СМИ, через несколько минут после этого на железнодорожном вокзале возле города полиция ликвидировала мужчину, который размахивал ножом.

      Заметим, что похожий инцидент произошел несколькими часами ранее в Лондоне. Здесь с ножом на прохожих напал мужчина, правда его правоохранители ликвидировали. В результате нападения по меньшей мере два человека получили ранения.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Бельгия Криминальные новости Постраждалі
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