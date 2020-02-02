Второе нападение с ножом на прохожих в Европе за день: атаковавшую женщину подстрелили

В центре бельгийского Гента неизвестная женщина напала с ножом на прохожих. Прибывшие на место правоохранители инцидента ее подстрелили.

По данным местных Het Laatste Niews, у злоумышленницы был темный цвет кожи. Ей удалось ранить двух человек – одного в живот, второго в руку. Потерпевших госпитализировали, угрозы их смерти пока нет.

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Обезвредил злоумышленницу патруль полиции, который работал неподалеку. Женщине выстрелили в руку. После ее задержали. Также правоохранители задержали мужчину, который может иметь отношение к преступлению.

Сейчас правоохранители от комментариев воздерживаются. Интересно, что нападение произошло примерно в ста метрах от известной в Генте мечети Аль-Фатх.

Место нападения с ножом на прохожих в Бельгии

По информации СМИ, через несколько минут после этого на железнодорожном вокзале возле города полиция ликвидировала мужчину, который размахивал ножом.

Заметим, что похожий инцидент произошел несколькими часами ранее в Лондоне. Здесь с ножом на прохожих напал мужчина, правда его правоохранители ликвидировали. В результате нападения по меньшей мере два человека получили ранения.