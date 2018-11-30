Второе заседание по делу Гандзюк: почему стороны не могли прийти к согласию

В Херсоне продолжается второе заседание Временной следственной комиссии по делу Екатерины Гандзюк. Его проводят в закрытом для журналистов режиме. Об этом попросили родственники и друзья погибшей, чтобы не навредить расследованию.

Во время заседания члены ВСК заслушали их претензии к правоохранителям и данные, которые они сами собрали.

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Комиссия начала заседание еще вчера, 29 ноября, однако спокойно обсудить дело стороны не смогли. Немало претензий прозвучало к местным властям. Зато чиновники заверили, что их отношения с погибшей были нормальными, но на это возразили друзья погибшей.

Мы вчера в закрытом режиме начали слушать представителей местной общественности, которые давали свое видение того, как развивалось следствие по покушению на Гандзюк, и как они оценивают его эффективность. В связи с тем, как оно идет сейчас мы решили, что разные точки зрения мы будем заслушивать в отдельном формате для того, чтобы сравнивать картины того, что нам описывают обе стороны,

– сказал народный депутат, член ВСК Игорь Луценко.

Напомним, херсонская активистка Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября в Киевском ожоговом центре. Официальная экспертиза установила – у девушки отказали все органы, ведь химическими ожогами была поражена треть тела. Напали на нее три месяца назад в Херсоне, за это время девушка пережила 11 операций.



Временную следственную комиссию созвали из-за недоверия родственников активистки к ходу следствия. Они убеждены, что Гандзюк заказали чиновники из-за ее антикоррупционной деятельности и препятствование схемам вывоза леса из Херсонской области.

Видео: что известно об убийстве Екатерины Гандзюк