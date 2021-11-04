Во второй раз осквернили памятник жертвам Иловайской трагедии в Кривом Роге: фото повреждений

В Металлургической районе Кривого Рога 14 сентября похитили несколько гильз с памятника погибшим в Иловайск трагедии. Ранее в эти сосуды клали цветы. Такое же случилось там 4 августа.

Однако ранее повреждения были и у другого постамента. Этот памятник жертв Иловайского котла установлен в сквере Героев.

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Место, где похитили гильзы с памятника / Фото "Первый Городской"

Просто вырвали из основы

На фото с места видно, что злоумышленники практически вырвали гильзы с памятника. Вероятно, после первого похищения их предпочли закрепить.

Однако это не остановило воров, а лишь привело к большим повреждениям. Примечательно, что во время похищения сломали цементную основу, на которой были установлены гильзы.



Крепления гильз, которые похитили с памятника в Кривом Роге / Фото "Первый Городской"

Предыдущая событие

4 августа предполагали, что гильзы похищают, чтобы сдать на металлолом. В тот день также повредили памятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Оттуда отбили несколько гранитных плит. Это событие наделало много шума, однако о задержании виновных так и не сообщили.