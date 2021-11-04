Во второй раз осквернили памятник жертвам Иловайской трагедии в Кривом Роге: фото повреждений
Источник:"Первый Городской"
В Металлургической районе Кривого Рога 14 сентября похитили несколько гильз с памятника погибшим в Иловайск трагедии. Ранее в эти сосуды клали цветы. Такое же случилось там 4 августа.
Однако ранее повреждения были и у другого постамента. Этот памятник жертв Иловайского котла установлен в сквере Героев.
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Место, где похитили гильзы с памятника / Фото "Первый Городской"
Просто вырвали из основы
На фото с места видно, что злоумышленники практически вырвали гильзы с памятника. Вероятно, после первого похищения их предпочли закрепить.
Однако это не остановило воров, а лишь привело к большим повреждениям. Примечательно, что во время похищения сломали цементную основу, на которой были установлены гильзы.
Крепления гильз, которые похитили с памятника в Кривом Роге / Фото "Первый Городской"
Предыдущая событие
4 августа предполагали, что гильзы похищают, чтобы сдать на металлолом. В тот день также повредили памятник ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Оттуда отбили несколько гранитных плит. Это событие наделало много шума, однако о задержании виновных так и не сообщили.
Что такое Иловайский котелЭто событие считается одной из самых трагических за время войны в Донбассе. Когда украинские войска в августе 2014 пошли в наступление на Иловайск, Россия отправила туда 8 батальонно-тактических групп. Эксперты считают, что это были кадровые российские военные. Украинские бойцы оказались в кольце сил противника, преобладали примерно в 17 раз.
Президент России Владимир Путин тогда предложил им выйти так называемыми "зелеными коридорами". Для этого необходимо сложить оружие. Утром 29 августа колонны украинский начали выходить из Иловайская. Однако их коварно начали расстреливать из артиллерии и других видов вооружения. В этих боях погибло 366 украинских воинов, еще 429 - получили ранения, а 300 - попали в плен.