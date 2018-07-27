Второй финал WBSS пройдет 28 сентября в Саудовской Аравии

Финал World Boxing Super Series во втором среднем весе между Джорджем Гроувзом (28-3, 20 КО) и Каллумом Смитом (24-0, 17 КО) состоится 28 сентября в Саудовской Аравии.

В нем боксеры поспорят за пояс по версии WBA Super, WBC Diamond и кубок Мохаммеда Али. Этим сражением завершится первый сезон Всемирной боксерской суперсерии, который также проходил и в тяжелом весе, где победителем стал Александр Усик, сообщает официальный сайт турнира.

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Этот поединок может пройти на новой спортивной арене King Abdullah Sports City, которая расположена в 60 км от Джидды и вмещает около 60 тысяч зрителей.

Отметим, что бой должен был пройти 2 июня в Лондоне, но из-за травмы Гроувса, которую он получил в полуфинальном бою, был отложен. Ранее организаторы Суперсерии уже сообщали, что бой между двумя британскими боксерами, скорее всего, состоится не на их родине.

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