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      Второй масштабный пожар за вечер: в Киеве горит склад матрасов – видео

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      Очередная сильный пожар в столице
      Очередная сильный пожар в столице / Скриншот

      Офисное помещение занялось около половины одиннадцатого вечера воскресенья, по улице Деревообрабатывающая, 5, на Выдубичах в Голосеевском районе Киева. Огонь перекинулся на склад площадью 700 квадратных метров.

      На место пожара отправили 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава ДСНС.

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      "Информатор Киев" сообщает, что горит склад матрасов. Пожар уже разрушил перекрытия и крышу помещения и перекинулся на соседнее здание. На территории склада также слышны взрывы. Представители ДСНС сообщают, что это могут быть лакокрасочные материалы, которые также хранились на складе.

      Сейчас причины возгорания неизвестны.


      Горят склады в которых хранились матрасы

      Это уже вторая масштабная пожар за вечер воскресенья в столице. Параллельно горели восемь автоцистерн с горючим на Лесном массиве столицы. На месте инцидента были слышны взрывы. Сейчас пожар полностью ликвидировали.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины
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