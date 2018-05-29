Второй раз за сутки в Киеве горел кинотеатр: фото и подробности нового пожара

В ночь на 29 мая в Киеве снова произошел пожар в кинотеатре "Экран" на проспекте Победы.

Ранее сообщалось, что в понедельник 28 мая возгорание произошло в одноэтажном недействующем здания, пристроенном к недействующему зданию кинотеатра "Экран".

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Вследствие этого загорелась кровля кинотеатра.

Как пишет издание "Информатор", в ночь на вторник произошло возгорание мусора внутри здания.

Огонь охватил заброшенную часть здания.

Пожарные, прибывшие на вызов, отчитываются, что уже в 3:20 пламя удалось полностью потушить.

Следствие должно установить, был ли этот пожар умышленным поджогом.