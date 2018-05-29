Второй раз за сутки в Киеве горел кинотеатр: фото и подробности нового пожара
В ночь на 29 мая в Киеве снова произошел пожар в кинотеатре "Экран" на проспекте Победы.
Ранее сообщалось, что в понедельник 28 мая возгорание произошло в одноэтажном недействующем здания, пристроенном к недействующему зданию кинотеатра "Экран".
Читайте также: Пожар на складе с вторсырьем под Киевом: детали и фото от спасателей
Вследствие этого загорелась кровля кинотеатра.
Как пишет издание "Информатор", в ночь на вторник произошло возгорание мусора внутри здания.
Огонь охватил заброшенную часть здания.
Пожарные, прибывшие на вызов, отчитываются, что уже в 3:20 пламя удалось полностью потушить.
Следствие должно установить, был ли этот пожар умышленным поджогом.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии