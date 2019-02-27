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      Второй саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына: итоги первого дня встречи

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      Ким Чен Ын и Дональд Трамп на втором саммите США и КНДР в Ханое
      Ким Чен Ын и Дональд Трамп на втором саммите США и КНДР в Ханое / Evan Vucci

      В Ханое в среду начался второй саммит США – КНДР. Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели первую встречу тет-а-тет, однако основная часть переговоров запланирована на 28 февраля.

      Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп прибыли во Вьетнам еще во вторник. Председатель Госсовета республики остановился в отеле Melia Hanoi, а президент США – в отеле JW Marriott.

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      Пред саммитом Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном будет потрясающей. Он выразил мнение, что лидер КНДР сделает "правильный выбор" в пользу отказа его страны от ядерного оружия. Ким Чен Ын со своей стороны заявил, что Трамп проявил мужество, приняв участие во втором саммите. Он уверен, что вторая встреча принесет реальный результат. Северокорейский лидер выразил надежду, что КНДР и США вместе преодолеют недоверие и проблемы.

      Начало второго саммита

      Исторические переговоры начались в 18:40 по местному времени (13:40 по Киеву). Лидеры обменялись рукопожатиями, несколько раз придержали друг друга за локоть и ободряюще похлопали по спине. Трамп и Ким Чен Ын общались лицом к лицу в течение 10 минут. После этого они начали совместный ужин, на котором присутствовали с американской стороны: госсекретарь Майк Помпео и исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвени а с корейской – заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль, министр иностранных дел Ли Ен Хо. В целом они провели вместе на территории отеля Sofitel Legend Metropole около двух часов.

      Дональд Трамп, Кім Чен Ин, Саміт США та КНДР
      Лидеры США и КНДР начали историческую встречу // Evan Vucci

      Дональд Трамп, Кім Чен Ин, Саміт США та КНДР
      Дональд Трамп и Ким Чен Ын на совместном ужине после встречи       // Evan Vucci

      Краткие итоги первой встречи

      После встречи Трамп не исключил, что по итогам второго саммита может быть подписан мирный договор, призванный формально положить конец Корейской войне 1950-1953 годов. По словам президента США, диалог "был замечательным". Лидер КНДР в свою очередь также назвал беседу "очень интересной".

      Впоследствии в своем Twitter Трамп написал, что провел великолепную встречу с лидером КНДР и с нетерпением ждет возобновления дискуссий в четверг.

      Что запланировано на 28 февраля

      Согласно обнародованному рабочему графику Дональда Трампа на 28 февраля, американский и северокорейский лидеры собираются провести вторую беседу "один на один", которая начнется в 09:00 по местному времени (04.00 по Киеву). После этого начнется встреча в расширенном составе.

      В 11:55 (06:55 по Киеву) Трамп и Ким Чен Ын примут участие в рабочем обеде. В 14:05 по местному времени (09:05 по Киеву) лидеры двух стран намерены "принять участие в церемонии подписания совместного соглашения". О каком именно документе идет речь, не уточняется.

      В 15:50 по местному времени (10:50 по Киеву) Трамп планирует провести пресс-конференцию.

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      Теги: Новости политики Новости США КНДР Дональд Трамп Ким Чен Ын
      Источник: 24 Канал
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