Второй саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына: итоги первого дня встречи

В Ханое в среду начался второй саммит США – КНДР. Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели первую встречу тет-а-тет, однако основная часть переговоров запланирована на 28 февраля.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп прибыли во Вьетнам еще во вторник. Председатель Госсовета республики остановился в отеле Melia Hanoi, а президент США – в отеле JW Marriott.

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Пред саммитом Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном будет потрясающей. Он выразил мнение, что лидер КНДР сделает "правильный выбор" в пользу отказа его страны от ядерного оружия. Ким Чен Ын со своей стороны заявил, что Трамп проявил мужество, приняв участие во втором саммите. Он уверен, что вторая встреча принесет реальный результат. Северокорейский лидер выразил надежду, что КНДР и США вместе преодолеют недоверие и проблемы.

Начало второго саммита

Исторические переговоры начались в 18:40 по местному времени (13:40 по Киеву). Лидеры обменялись рукопожатиями, несколько раз придержали друг друга за локоть и ободряюще похлопали по спине. Трамп и Ким Чен Ын общались лицом к лицу в течение 10 минут. После этого они начали совместный ужин, на котором присутствовали с американской стороны: госсекретарь Майк Помпео и исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвени а с корейской – заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль, министр иностранных дел Ли Ен Хо. В целом они провели вместе на территории отеля Sofitel Legend Metropole около двух часов.

The streets in Hanoi are absolutely packed as the Trump motorcade heads to meet Kim. Trump had the car light above his head switched on so you could see him waving through the dark windows - second ‘beast’ car in this video #trumpkimsummit pic.twitter.com/kuTgjtrSyK — Emily Purser (@EmilyPurser) 27 лютого 2019 р.



Лидеры США и КНДР начали историческую встречу // Evan Vucci



Дональд Трамп и Ким Чен Ын на совместном ужине после встречи // Evan Vucci

Краткие итоги первой встречи

После встречи Трамп не исключил, что по итогам второго саммита может быть подписан мирный договор, призванный формально положить конец Корейской войне 1950-1953 годов. По словам президента США, диалог "был замечательным". Лидер КНДР в свою очередь также назвал беседу "очень интересной".

Впоследствии в своем Twitter Трамп написал, что провел великолепную встречу с лидером КНДР и с нетерпением ждет возобновления дискуссий в четверг.

Great meeting and dinner with Kim Jong Un in Hanoi, Vietnam tonight. Looking forward to continuing our discussions tomorrow! #HanoiSummit pic.twitter.com/J3x6lUGzjS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 лютого 2019 р.

Что запланировано на 28 февраля

Согласно обнародованному рабочему графику Дональда Трампа на 28 февраля, американский и северокорейский лидеры собираются провести вторую беседу "один на один", которая начнется в 09:00 по местному времени (04.00 по Киеву). После этого начнется встреча в расширенном составе.

В 11:55 (06:55 по Киеву) Трамп и Ким Чен Ын примут участие в рабочем обеде. В 14:05 по местному времени (09:05 по Киеву) лидеры двух стран намерены "принять участие в церемонии подписания совместного соглашения". О каком именно документе идет речь, не уточняется.

В 15:50 по местному времени (10:50 по Киеву) Трамп планирует провести пресс-конференцию.