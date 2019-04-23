Второй тур выборов Президента подтвердил рвение к демократии – заявление миссии наблюдателей НДИ

Президентские выборы 2019 стали для Украины историческими.

Во втором туре выборов Президента Украины 21 апреля украинцы подтвердили свою глубокую преданность принципам демократии и продемонстрировали сильное желание изменений. Оба тура выборов проходили в условиях свободной конкуренции. Активность избирателей была высокой. Органы администрирования выборов выполнили свою работу профессионально. Избирательный процесс соответствовал международным стандартам, а результат стал отражением воли избирателей. Как только результаты голосования стали понятными, действующий президент выступил с объединительной речью, поздравив победителя; он с достоинством признал свое поражение и пообещал перейти в конструктивную оппозицию.

"Вчерашний день был о выборе и изменениях, и мы надеемся, что сегодняшний день станет объединением народа ради сильной Украины, – сказал бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, сопредседатель делегации НДИ. – Проведя два тура выборов в течение месяца, украинцы подтвердили свою глубокую преданность европейскому будущему. Эти выборы стали большим достижением для региона, где мирная смена власти через избирательную урну случается редко. Украинцы сменили руководство в 2004 году, в 2014 и в 2019 году. В первых двух случаях украинцы выходили на площади страны; вчера они шли к избирательным урнам".

"Выборы вывели эту страну на перекресток, и народ Украины четко выбрал путь демократических преобразований и членства в ЕС и НАТО. Судебная реформа и преодоление коррупции все еще срочно нужны", – сказала Одри Гловер, глава Центра внешней политики и бывшая директор Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ/БДИПЧ).

Одри Гловер призвала к немедленным шагам в решении проблем в остающееся время до парламентских выборов этой осенью, отметив: "Ожидается, что вмешательство Кремля усилится осенью".

Избирательная система Украины выдержала экзамен президентскими выборами, однако они обнаружили многочисленные слабые места, включая недостатки избирательной нормативно-правовой базы, злоупотребление ресурсами и властью, доминирование олигархов в СМИ и финансирование избирательных кампаний, неспособность обеспечить равенство между мужчинами и женщинами и привлечь к процессу маргинализированные группы населения, а также дезинформацию в СМИ. Многие из обнаруженных во время президентских выборов проблем обострятся. Работа с этими вызовами, для многих из которых уже существуют готовые решения, должна стать самым высоким приоритетом.

Делегация предлагает ряд рекомендаций, которые можно имплементировать перед парламентскими выборами:

● Путем консультаций с политическими партиями, гражданским обществом и органами администрирования выборов, Верховной Раде Украины следует гармонизировать нормативно-правовую базу президентских, парламентских и местных выборов.

● Верховной Раде Украины следует вынести на обсуждение и голосование законопроект №8270 об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства, в частности за подкуп избирателей. Для борьбы с такими нарушениями следует разработать действенные механизмы.

● Для обеспечения равных условий для кандидатов Верховной Раде Украины следует инициировать инклюзивное обсуждение среди заинтересованных сторон избирательного процесса относительно возможного пересмотра определения предвыборной агитации, доступа к платному и бесплатному эфирному времени для проведения предвыборной агитации, а также изменений в нормах финансирования избирательных кампаний в контексте скрытого финансирования и мелких вкладов.

● Верховной Раде Украины следует принять законопроект №6240, чтобы облегчить участие в голосовании для ВПО, внутренних мигрантов и граждан, зарегистрированных на неподконтрольных правительству территориях. Кроме этого, Верховной Раде Украины следует разработать законодательство по внедрению онлайн-механизмов для изменения места голосования. ЦИК следует приложить усилия для повышения осведомленности избирателей о своих избирательных правах и процедуре изменения места голосования.

● Верховной Раде Украины следует принять меры для обеспечения более широкого политического участия женщин, включая введение действенных обязательных гендерных квот на парламентских и местных выборах. Политическим партиям и общественным организациям также следует параллельно принимать собственные меры для снижения барьеров для участия женщин.

● Верховной Раде Украины следует предоставить общественному вещателю достаточно финансирования, чтобы он мог выступать в качестве конкурентоспособной альтернативы тем СМИ, которые находятся в собственности олигархов.

● Компаниям, которые управляют социальными медиа, следует больше инвестировать в поддержку украиноязычных функций своих платформ и обеспечить свое представительство в стране, повысить собственную эффективность в противодействии дезинформации и защитить целостность украинской демократии совместно с теми, кто уже над этим здесь работает.

Делегация, в состав которой входит 31 наблюдатель, встретилась с представителями политических партий, избирательных штабов, организаций гражданского общества и международного сообщества, государственными служащими и медиа. В день выборов они наблюдали за открытием, голосованием, подсчетом голосов и подведением итогов голосования в Киеве и 11 областях страны. Делегацию также возглавляли Лора Джуетт, Региональный директор Национального демократического института в Евразии; Мери О’Хейген, Старшая директор Национального демократического института в Украине.

НДИ организовывал международные миссии по наблюдению или оценке в более 65 странах на более чем 135 выборах. С момента начала работы НДИ в Украине в 1992 году было проведено 11 миссий по оценке. Миссия по наблюдению НДИ проводит свою деятельность на принципах внепартийности и профессионализма и согласно украинскому законодательству и Декларации принципов международного наблюдения за выборами.

Делегация опиралась на работу Наблюдательной миссии НДИ на первом туре выборов Президента Украины 31 марта 2019 года, предвыборной миссии по оценке НДИ, проведенной в ноябре, а также на выводах долгосрочных аналитиков, работающих в Украине с января 2019 года, и на работу местных партнерских организаций. Работа этой миссии стала возможной благодаря поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

НДИ является некоммерческой, неправительственной организацией, которая работает для усиления демократических институтов во всем мире путем привлечения гражданского общества, способствуя открытости и подотчетности власти. Для получения дополнительной информации о НДИ и его программе, пожалуйста, посетите сайт.