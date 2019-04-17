Второй тур выборов в Украине: с какими проблемами столкнулись в избирательных комиссиях

После первого тура желающих работать в избирательных комиссиях значительно поубавилось. Поэтому, чтобы доукомплектовать комиссии, людей пришлось разыскивать даже через объявления в соцсетях.

Харьковщина

Еще 15 апреля в Харьковской области было семь "проблемных" окружных избирательных комиссий. Там до последнего не могли укомплектовать участки.

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Председатель избирательной комиссии №171 Виктор Стратилат рассказал, что не хватало 70 человек от штаба одного из кандидатов. Однако, там все же справились.

Мы обращались в местную госадминистрацию, в ЦИК. Через средства массовой информации, даже через Facebook люди получали уведомления и приходили,

– отметил он.

Член той же избирательной комиссии Денис Лихачев в первом туре работал в УИК. Мужчина назвал несколько вероятных причин, почему так не хватает людей. Это – короткий промежуток между турами и увеличенное количество членов комиссий на каждый штаб.

Ведь, по закону, формировать комиссии должны по представлению кандидатов в президенты. То есть команды Порошенко и Зеленского должны предложить достаточно профессиональных людей в комиссию.



Количество членов комиссий в УИК от Порошенко и Зеленского

"Думаю, что люди просто не хотят брать на себя обязательства после того, как получили опыт в первом туре", – предположил Лихачев.

Луганщина

Горький опыт был и на Луганщине. Там в одной из УИК первый тур выборов закончился скандалом. Через обстрелы участок закрылся на три часа раньше установленного времени.



Участок на Луганщине закрыли раньше из-за обстрелов

Все произошло с согласия окружной избирательной комиссии. Однако наблюдатель от кандидата Владимира Зеленского, приехав на участок, составил протокол о якобы нарушениях.

Луганщина до сих пор остается недоукомплектованной.

Днепр

А вот в Днепре вообще прибегли к "дублированию". Те, кто в первом туре были наблюдателями, во втором подались в члены избирательных комиссий. Оставляя за собой и полномочия наблюдателей, что противоречит законодательству.

Это – принципиальное нарушение избирательного законодательства. Один и тот же человек не может занимать во время избирательного процесса две должности в органах администрирования,

– пояснил Станислав Жолудев, председатель правления Комитета избирателей Украины.

Ужгород

А вот в Ужгороде отказываются работать во время второго тура из-за больших религиозных праздников.

"Мы смогли собрать почти шесть тысяч человек. Наши южные округа Закарпатья имеют отношение к венгерским нацменьшинствам. Там сложнее, ведь голосование 21 апреля приходится на Пасху", – отметил Игорь Кривошеев, представитель Владимира Зеленского на Закарпатье.

Как избежать таких проблем

Аналитик Гражданской сети "Опора" Александр Клюжев уверен: никто умышленно дестабилизировать организацию выборов не планирует. Ведь в первую очередь это невыгодно кандидатам. Нехватку членов комиссий он объяснил тем, что люди потеряли мотивацию.

Чтобы подобных ситуаций не возникало, эксперт посоветовал заблаговременно готовить потенциальных членов комиссии. И все за счет политических партий, которые финансирует государство. Между тем в ЦИК отметили, что все под контролем. Участки формируются, выборы состоятся.