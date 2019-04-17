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      Второй тур выборов в Украине: с какими проблемами столкнулись в избирательных комиссиях

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      После первого тура желающих работать в избирательных комиссиях значительно поубавилось. Поэтому, чтобы доукомплектовать комиссии, людей пришлось разыскивать даже через объявления в соцсетях.

      Харьковщина

      Еще 15 апреля в Харьковской области было семь "проблемных" окружных избирательных комиссий. Там до последнего не могли укомплектовать участки.

      Читайте также: Жизнь после выборов: как пережить второй тур и сохранить хорошее настроение

      Председатель избирательной комиссии №171 Виктор Стратилат рассказал, что не хватало 70 человек от штаба одного из кандидатов. Однако, там все же справились.

      Мы обращались в местную госадминистрацию, в ЦИК. Через средства массовой информации, даже через Facebook люди получали уведомления и приходили,
      – отметил он.

      Член той же избирательной комиссии Денис Лихачев в первом туре работал в УИК. Мужчина назвал несколько вероятных причин, почему так не хватает людей. Это – короткий промежуток между турами и увеличенное количество членов комиссий на каждый штаб.

      Ведь, по закону, формировать комиссии должны по представлению кандидатов в президенты. То есть команды Порошенко и Зеленского должны предложить достаточно профессиональных людей в комиссию.


      Количество членов комиссий в УИК от Порошенко и Зеленского

      "Думаю, что люди просто не хотят брать на себя обязательства после того, как получили опыт в первом туре", – предположил Лихачев.

      Луганщина

      Горький опыт был и на Луганщине. Там в одной из УИК первый тур выборов закончился скандалом. Через обстрелы участок закрылся на три часа раньше установленного времени.

      Обстріли під час виборів
      Участок на Луганщине закрыли раньше из-за обстрелов

      Все произошло с согласия окружной избирательной комиссии. Однако наблюдатель от кандидата Владимира Зеленского, приехав на участок, составил протокол о якобы нарушениях.

      Луганщина до сих пор остается недоукомплектованной.

      Днепр

      А вот в Днепре вообще прибегли к "дублированию". Те, кто в первом туре были наблюдателями, во втором подались в члены избирательных комиссий. Оставляя за собой и полномочия наблюдателей, что противоречит законодательству.

      Это – принципиальное нарушение избирательного законодательства. Один и тот же человек не может занимать во время избирательного процесса две должности в органах администрирования,
      – пояснил Станислав Жолудев, председатель правления Комитета избирателей Украины.

      Ужгород

      А вот в Ужгороде отказываются работать во время второго тура из-за больших религиозных праздников.

      "Мы смогли собрать почти шесть тысяч человек. Наши южные округа Закарпатья имеют отношение к венгерским нацменьшинствам. Там сложнее, ведь голосование 21 апреля приходится на Пасху", – отметил Игорь Кривошеев, представитель Владимира Зеленского на Закарпатье.

      Как избежать таких проблем

      Аналитик Гражданской сети "Опора" Александр Клюжев уверен: никто умышленно дестабилизировать организацию выборов не планирует. Ведь в первую очередь это невыгодно кандидатам. Нехватку членов комиссий он объяснил тем, что люди потеряли мотивацию.

      Чтобы подобных ситуаций не возникало, эксперт посоветовал заблаговременно готовить потенциальных членов комиссии. И все за счет политических партий, которые финансирует государство. Между тем в ЦИК отметили, что все под контролем. Участки формируются, выборы состоятся.

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      17 апреля
      1251
      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
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