В России отреагировали на результаты экзит-пола на выборах президента Украины

В России прокомментировали результаты экзит-пола во втором туре президентских выборов. Согласно нему, лидирует Владимир Зеленский с 73,2% голосов. В Москве считают, что украинцы голосовали бы за кого угодно, лишь бы не за действующего президента Украины Петра Порошенко.

Российские наблюдатели не принимали участия ни в первом, ни во втором туре выборов президента Украины. При этом весь избирательный процесс там комментировали активно и на результат Зеленского в первом туре отреагировали мгновенно.

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Так, глава комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев утверждает, что украинцы не задумывались над своим выбором, чтобы только не голосовать за оппонента Зеленского Петра Порошенко, пишет "ТАСС".

Кроме того, российский политик считает, что Порошенко проиграл "не своим традиционным оппонентам, которые шли по его пятам все эти годы". Зеленского Косачев называет "новым и абсолютно не готовым соперником".

Отметим, согласно результатам Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, лидирует Владимир Зеленский – у него 73,2% голосов. Вторую позицию занял Петр Порошенко – за него проголосовали 25,3% украинцев.

Что такое экзит-пол? Опрос на выходе или послевыборный опрос – опрос избирателей проводится социологическими службами на выходе с избирательных участков в день голосования, с целью прогнозирования его результатов до оглашения официальных данных избирательными комиссиями. Избирателей опрашивают на условиях неразглашения.

Почему Украина не приняла заявку наблюдателей от России?9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. Это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора. Украинская сторона уже направила официальное обращение в Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, в котором объяснила, почему на президентские выборы нельзя допускать представителей России. Верховная Рада проголосовала за изменения к закону о наблюдении за избирательным процессом 7 февраля. Он запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине. 26 февраля соответствующий закон вступил в силу.

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