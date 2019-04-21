21:29
21 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лайфхак: как на одну пенсию купить "Бентли". Роботы наступают
      Вєсті Кремля
      19:34, 20 апреля
      Вести.UA. Жир: Чем Яценюк похож на китайского императора. Где Добкин черпает вдохновение
      Вєсті.UA
      22:20, 19 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Первые дипломатические шаги
      Згадати все
      20:07, 20 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ

      В России отреагировали на результаты экзит-пола на выборах президента Украины

      1771 Читати новину українською
      Второй тур выборы 2019 - реакция России на результаты экзит-пола
      В Москве прокомментировали результаты экзит-полов / Фото из открытых источников

      В России прокомментировали результаты экзит-пола во втором туре президентских выборов. Согласно нему, лидирует Владимир Зеленский с 73,2% голосов. В Москве считают, что украинцы голосовали бы за кого угодно, лишь бы не за действующего президента Украины Петра Порошенко.

      Российские наблюдатели не принимали участия ни в первом, ни во втором туре выборов президента Украины. При этом весь избирательный процесс там комментировали активно и на результат Зеленского в первом туре отреагировали мгновенно.

      Читайте также: Экзит-пол на выборах президента Украины-2019: известны результаты голосования

      Так, глава комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев утверждает, что украинцы не задумывались над своим выбором, чтобы только не голосовать за оппонента Зеленского Петра Порошенко, пишет "ТАСС".

      Кроме того, российский политик считает, что Порошенко проиграл "не своим традиционным оппонентам, которые шли по его пятам все эти годы". Зеленского Косачев называет "новым и абсолютно не готовым соперником".

      Отметим, согласно результатам Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, лидирует Владимир Зеленский – у него 73,2% голосов. Вторую позицию занял Петр Порошенко – за него проголосовали 25,3% украинцев.

      Что такое экзит-пол? Опрос на выходе или послевыборный опрос – опрос избирателей проводится социологическими службами на выходе с избирательных участков в день голосования, с целью прогнозирования его результатов до оглашения официальных данных избирательными комиссиями. Избирателей опрашивают на условиях неразглашения.

      Почему Украина не приняла заявку наблюдателей от России?9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся весной. Это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора. Украинская сторона уже направила официальное обращение в Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, в котором объяснила, почему на президентские выборы нельзя допускать представителей России. Верховная Рада проголосовала за изменения к закону о наблюдении за избирательным процессом 7 февраля. Он запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине. 26 февраля соответствующий закон вступил в силу.

      Новость дополняется...

      blog_ava
      Результаты экзит-пола на выборах-2019: онлайн-трансляция
      сегодня
      59149
      Теги: Новости Украины Новости политики Результаты выборов президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      В результате терактов на Шри-Ланке сотни погибших: что известно
      сегодня , 18:52 В результате терактов на Шри-Ланке сотни погибших: что известно
      2799
      Кто такой Владимир Зеленский: биография будущего президента Украины
      сегодня , 21:02 Кто такой Владимир Зеленский: биография будущего президента Украины
      81600
      Обещания Зеленского: насколько реально их выполнить
      сегодня , 20:29 Обещания Зеленского: насколько реально их выполнить
      2317
      Справа збитого "Боїнга": під судом – Western Union та "Сбербанк"
      сегодня , 15:47 Справа збитого "Боїнга": під судом – Western Union та "Сбербанк"
      Борис Немировський 2080
      Що таке Україна?
      сегодня , 12:00 Що таке Україна?
      Блог Соцмережі 1486
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Отношения с ЕС зависят от его позиции о трехсторонних переговоров, - Азаров
       27 декабря 2013 , 15:46 14
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Форвард, которым интересовалось Динамо, продолжит карьеру на Туманном Альбионе
       7 января , 15:41
      Авторынок Европы ждут трудные времена
       3 марта , 11:36
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук