Во Львове с 25 июля на улицы города выехал мотопатруль полиции. По этому случаю даже состоялся торжественный запуск мотопатруля. Львов стал всего вторым после Киева городом, где на дорогах будут работать копы на мотоциклах.

Это позволит еще эффективнее реагировать на потребности общества, в частности в случае дорожных происшествий, объяснили в Министерстве внутренних дел Украины.

Интересно В Украине начали операцию "Безопасное шоссе": что изменится на дорогах

Первыми мотопатрульными во Львове стали всего 9 полицейских. Они прошли спецкурс по управлению мотоциклом, а преподавали его инструкторы, которые проходили обучение в канадской миссии инспекторов полиции.

Техника точного вождения, правильное выполнение разнообразных точных маневров на низкой скорости, а также безопасная эксплуатация мотоциклов при различных погодных условиях и дорожных поверхностях – это все инспекторы прошли на учебе,

– заверили в МВД.

Мотопатрульные оснащены специальными приборами связи, средствами личной безопасности. Они также дополнительно прошли курсы домедицинской помощи.

Ранее во Львове действовали автомобильные, пешие и велосипедные патрули полиции. Теперь к ним прибавляются еще и мотопатрули, которые раньше были только в Киеве.

Мотопатруль полиции во Львове: смотрите фото